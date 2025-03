Antonella Fiordelisi spegne 27 candeline: la festa di compleanno a Milano con l'enorme mazzo di fiori, chi gliel'ha regalato? Foto

Tutti gli indizi porterebbero al suo presunto nuovo fidanzato, ex della Gregoraci Giulio Fratini

Lei aveva chiesto di non celebrare, ma ha cambiato idea: merito del facoltoso imprenditore?

Oggi, 14 marzo, è il suo compleanno. Antonella Fiordelisi spegne le 27 candeline a mezzanotte a Milano. Per lei un’inaspettata festa di compleanno. Sul social, in un post, l’ex schermitrice mostra un enorme mazzo di fiori, rose rosso passione per la precisione. Chi gliel’ha regalato? Lei non dà grandi indizi, ma tutti pensano sia stato il suo nuovo presunto fidanzato, Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci.

Antonella Fiordelisi spegne 27 candeline: la festa di compleanno a Milano con l'enorme mazzo di fiori, chi gliel'ha regalato?

“Ho detto no ai festeggiamenti ma qualcuno ha cambiato i miei piani… le sorprese non sono ancora finite…”, svela su IG la salernitana, facendosi vedere dai follower sensuale con indosso un particolare top rosso, proprio come le tante rose che tiene in mano.

L’ex gieffina vip stando ai ben informati avrebbe iniziato la frequentazione col 34enne toscano da circa due mesi e mezzo. E’ anche stata paparazzata con Fratini da Chi. Antonella, interrogata sulla relazione da Novella 2000, aveva detto: “Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l'ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro. perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler. Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati”.

Al momento mantiene una sorta di riserbo e non dà l’ufficialità: “Prima di uscire allo scoperto dobbiamo vedere come va, non voglio che si intromettano terze persone. Anche se in realtà non ci stiamo nascondendo: usciamo, andiamo a cena. Ma in posti dove è più difficile venire fotografati".