''Se mia figlia facesse una cosa del genere, cambierei nazione'': Antonella Mosetti scandalizzata per le ventenni che fanno il 'Calippo Tour'

A L’altra Italia Antonino Monteleone parla della sessualità della Generazione Z

La showgirl 49enne che ha un profilo su OnlyFans trova che quel che fanno Ambra e Paolina sia tremendo

Antonella Mosetti non può approvare. A L’altra Italia si parla del sesso, molto disinibito e ‘immediato’ della Generazione Z. E anche del Calippo Tour che Ambra Bianchini e Lovely Paolina hanno inventato. Le due vanno in giro per le varie città italiane e fanno sesso orale, e non solo, con ragazzi che non conoscono. Chi partecipa, poi autorizza alla pubblicazione del video su piattaforme social. La 49enne è scandalizzata. “Se mia figlia facesse una cosa del genere, cambierei nazione”.

La Mosetti non approva tutta questa libertà sessuale tra i giovanissimi, resa ancora più marcata grazie ai social. “Le persone meno giovani, 40/50 anni, che non hanno un compagno hanno ancora più paura conoscere una persona che poi vieni a sapere sta sui siti di incontri o su cose abbastanza forti e irreali, perché nella vita reale c’è il sentimento, l’approccio, la voglia di fare una cena. E’ una scala che sali piano, piano. Ora tu hai tutto troppo velocemente è c’è il calo del desiderio. L’aspettativa è di fare l’amore con una persona, non solo il sesso. E’ talmente una cosa speciale fare l’amore, che nelle scuole dovrebbero insegnarlo”, dice.

Sugli amori a distanza, sempre via social, ma che non si concretizzano mai, Antonella precisa: “A distanza non si costruisce la coppia. Sui social ci si può conoscere, ma poi ti devi incontrare”. E sui tanti video porno che si trovano in rete chiarisce: “I contenuti espliciti sono l’evoluzione del vecchio giornaletto pornografico”.

Poi in una clip le due ventenni parlano del Calippo Tour. Una volta tornati in studio, Antonella dice la sua: “Io trovo questa cosa del Calippo Tour tremenda e vergognosa. Non può passare come un messaggio normale, per quanto sia atipica la normalità. Due ragazze giovanissime che fanno questa cosa in giro per i locali io lo trovo… Perché mi scandalizzo? Forse perché non ho questa cultura. Se mia figlia facesse una cosa del genere mi vergognerei talmente tanto, che cambierei proprio nazione. E’ una cosa tremenda! Un conto è che tu fai l’amore o il sesso per tuo piacere con una persona che ti piace, quindi vivi la tua sessualità. Ma in giro col camper per locali, con persone che non conosci e magari ti fai anche pagare… E’ un po’ too much”.

Le viene detto che anche lei usa le piattaforme per creare contenuti. La Mosetti replica: “Io come uso le piattaforme? Ho OnlyFans, ma non faccio pornografia. Molti che lo hanno non la fanno. Chi viene trova Antonella Mosetti che chatta un po’ con te perché mi dai una ‘stupidaggine’. Io in altri social non posso farlo perché ho una vita. Su OnlyFans ho meno persone ma fidelizzate. Non ho poi l’età per fare queste cose. Farmi vedere in situazioni che non ho mai vissuto fa ridere”.