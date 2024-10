''Un colpo di fulmine nello studio legale, mi ha cambiato la vita'': Diana Del Bufalo racconta come ha conosciuto il nuovo fidanzato Patrizio

A La Volta Buona svela che vive insieme al compagno nella sua casa in campagna vicino Roma

Diana Del Bufalo va ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale, “Tra sogni e desideri”, in cui canterà famosi brani dei film Disney. L’attrice e cantante 34enne racconta come ha conosciuto il nuovo fidanzato Patrizio, con cui è uscita allo scoperto da aprile del 2023. “Un colpo di fulmine nello studio legale, mi ha cambiato la vita”, confessa.

Si parte da una frase pronunciata da Olaf nella pellicola Frozen: “A volte vale la pena di sciogliersi per qualcuno”. La conduttrice le domanda per chi si sia sciolta lei. Diana rivela: “Mi sono sciolta per il mio attuale compagno, Patrizio. E’ di Roma, lavora per una società che si occupa di medicina, la sua legale è una delle mie migliori amiche. Mi ha detto: ‘Dai, vieni, che ti faccio vedere il mio nuovo ufficio’. Io sono entrata nell’ufficio e c’era lui. Ci siamo dati la mano e, oddio, ‘tu chi sei’ e ‘tu chi sei’… Colpo di fulmine immediato. E’ stato stupendo. Mi sono sciolta completamente”.

“Viviamo in campagna, a casa mia, dove vivo da 30 anni. Lui è venuto da me, viveva in un appartamento in centro”, spiega la Del Bufalo. La Balivo replica: “Io non vivrei mai in campagna, ogni giorno un’ora e passa per raggiungere la città e gli studi televisivi. Ma tu sei un’attrice, hai il set e molte più pause”. “Però tesoro non puoi capire: le volpi, i cinghiali, gli istrici, ho visto persino una martora. E’ stupendo, meraviglioso - controbatte Diana - Lui si trova benissimo, mi ha detto: ‘Quando stacco dal lavoro, stacco completamente, non è come prima’. Se ho cambiato la vita a lui? Sì, ma anche lui l’ha cambiata a me”.