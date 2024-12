“Ciao papà”, scrive, mostrano la foto dell’uomo: è devastata dal lutto

L’uomo di era aggravato, aveva avuto tre ictus ed era affetto da demenza senile, era ricoverato in una RSA

Antonella Mosetti è devastata dal lutto. Nelle sue Stories annuncia la morte dell'amato padre, che ha accudito fino all’ultimo. Anche il fratello Massimiliano era sempre dal genitore. L’uomo, ingegnere, aveva avuto tre ictus in passato e ora era affetto da demenza senile. Ricoverato in una RSA, aveva sempre ricevuto grande affetto e calore dai figli. Negli ultimi giorni, però, si è aggravato e non ce l’ha fatta.

''E' volato in cielo'': Antonella Mosetti annuncia la morte dell'amato padre, che ha accudito fino all’ultimo

“Quanto è difficile dover accettare tutto questo, un dolore terribile e devastante”, ha scritto Antonella poche ore prima, quando ha visto il padre in gravi condizioni.

Pure Asia Nuccetelli piange il nonno

Poi la showgirl 49enne ha comunicato il decesso: “Grazie a tutti per l'affetto e l'amore che ci avete dato in questi mesi. Mio papà è volato in cielo. Domani ci saranno i funerali. Grazie vi voglio bene”.

Antonella insieme al padre quando ancora il genitore stava benino

In tanti video la Mosetti aveva raccontato la sua dedizione verso il papà. "Sei la prima voce che ho ascoltato, sei il primo uomo che ho guardato e sei e sarai per sempre, l'amore vero della mia vita. Nessuno mai mi amerà come fai tu”, aveva sottolineato una settimana fa parlando di lui. Poi, descrivendo la malattia che l’affliggeva, aveva ammesso: “Solo con tanto amore e la continua presenza si può alleviare il dolore e l’incapacità di capire cosa ti stia succedendo”. Ora ha un vuoto incolmabile dentro, vuoto percepito anche da sua figlia Asia Nuccetelli, 28 anni. Pure lei saluta il nonno appena morto.