Ne aveva aperto uno momentaneo a fine novembre, il suo ‘originale’ era stato hackerato

La romana regala ai follower un altro reel in cui racconta la sua gioia e non solo

A fine novembre, pur di ricomparire sul social, ne aveva aperto uno momentaneo, ora dovrebbe essere tornato tutto alla normalità. Guendalina Tavassi dopo 2 mesi ha recuperato il suo profilo Instagram. In un reel svela: “Ho versato tantissime lacrime e perso tantissimi soldi”.

''Ho versato tantissime lacrime e perso tantissimi soldi'': Guendalina Tavassi dopo 2 mesi ha recuperato il suo profilo Instagram

Gli hacker, lo aveva già detto, le hanno causato un grande danno, fortunatamente è riuscita a recuperare il suo profilo ‘originale’. Guenda in un post scrive: “Flowers non riesco neanche a parlare dalla felicità! Ma sono tornata: sono stati 2 mesi bruttissimi, non sapevo più cosa fare e come fare! So che per molti di voi non è concepibile come problema, ma pensate di ritrovarvi senza più nulla dal giorno alla notte, senza possibilità di poter ricominciare tutto da capo, cancellando così 12 anni della vostra vita in un lampo!”.

La Tavassi poi confessa: “Ho versato tantissime lacrime, perso tantissimi soldi, ma sopratutto avevo perso la speranza! Nessuno riusciva a recuperarlo! Solo grazie al mio amico Antonio Paolicelli e all’angelo Silvia adesso sono qui! Vi voglio bene Flowers, grazie per esserci sempre”.

Ne aveva aperto uno momentaneo a fine novembre, il suo ‘originale’ era stato hackerato. La romana regala ai follower un altro reel in cui racconta la sua gioia e non solo

Nel video condiviso l’ex gieffina e naufraga sottolinea: “Eccomi qui, pensavate di avermi fatto fuori… E invece no! Sono veramente felice, ho smesso di urlare pochi secondi fa, perché non potete capire quando sono stata male in questi due mesi e mezzo. Uno ride e scherza, io vi faccio vedere la mia quotidianità, ma questo è un vero e proprio lavoro per me, un lavoro dove ho messo l’anima e l’impegno da 13 anni. Quindi di punto in bianco ritrovarsi senza nulla è stato veramente orribile, un danno che io non auguro neanche al mio peggior nemico, al mio peggior nemico auguro di peggio, soprattutto a questa persona che mi ha hackerato, che poi abbiamo pure scoperto chi è. Vi spiegherò tutto. Ma intanto sono qui, felicissima di stare con voi”.

Guendalina infine ringrazia con tutta se stessa chi le ha permesso di riavere il profilo e consiglia chi avesse lo stesso problema di fare altrettanto.