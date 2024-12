Rita Rusic e il fidanzato con 31 anni meno di lei, Cristiano Di Luzio, sono ancora innamorati: si rivedono insieme ad un evento a Roma, foto

I due all’Auditorium Parco della Musica alla presentazione del libro di Alberto Matano, “Vitamia”

Belli, sorridenti, affiatati ed eleganti. Rita Rusic e il fidanzato con 31 anni meno di lei, Cristiano Di Luzio, sono ancora innamorati e felici. Dopo un po’ di tempo tornano a essere mondani e si rivedono insieme ad un evento a Roma. I due non bucano l’appuntamento all’Auditorium Parco della Musica. Vanno alla presentazione del libro di Alberto Matano, “Vitamia”, e si concedono ai fotografi con grande disinvoltura.

La produttrice 64enne e il 34enne fanno coppia dal 2020. Nessuno scossone dovuto alla differenza d’età tra di loro. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori recentemente a Chi sulla loro relazione ha detto: “Una relazione così non è semplice, intendo una relazione asimmetrica: sono stata da entrambe le parti, quando mi sono sposata con Vittorio avevo 20 anni e lui 38. Sentivo che non aveva voglia di fare certe cose e io idem. Se una donna, oggi, ha una relazione con un uomo più giovane o ha la forza di viverla alla pari oppure, se tutto è un'angoscia, un'insicurezza, se tutto è sospetto, allora non vivi il bello della relazione. E la forza della relazione è lo stare insieme divertendosi, è per questo che vuoi tornare a casa tutte le sere da quella persona, per la gioia, mica per farti mille problemi”.

La Rusic ha precisato di stare benissimo col suo Cristiano e si vede. “L’amore va bene, perché siamo sempre lì sul bordo, sul ciglio, stiamo bene insieme perché stiamo bene anche da soli. Perché vede, se io stessi male da sola e stessi bene solo con lui, ma lui? Vedo certe catastrofi in giro…”.

Infine ha concluso: “Fino a quando le donne non saranno libere nelle scelte che fanno, non smetteranno di porsi tutte queste domande, non si concederanno di gioire perché devono pensare a questo e a quello, fino ad allora sarà inutile dire di volere essere libere, non lo sono nella testa, è il ragionamento che fanno che deve cambiare”. Lei si sente libera, alcune scelte le ha pagate sulla sua pelle, per altre ha suscitato invidia e ammirazione. Davanti agli obiettivi con l’abito rosso splende, Di Luzio se la tiene stretta.