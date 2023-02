Antonino Spinalbese confessa: ''Con Ginevra Lamborghini può esserci un futuro, ma per me ora c'è un'altra donna''

L’ex di Belen, incalzato da Signorini, ammette che nella Casa si era già baciato con la 30enne

Antonino Spinalbese in studio, incalzato da Alfonso Signorini, che gli domanda di Ginevra Lamborghini, non presente in puntata questa volta, confessa: “Può esserci un futuro”. Ora però nella sua vita c’è un’altra donna che con cui vuole avere un rapporto totalizzante: la figlia Luna Marì, che ha riabbracciato dopo oltre 5 mesi di GF Vip.

L’ex di Belen, mamma della sua piccolina, dopo il bacio in tv all’ereditiera cantante, sorella di Elettra, non ha avuto più incontri a due con lei. Non ancora. Il 28enne però rivela che già nella Casa non ripreso dalle telecamere, si era lasciato andare con la ragazza: “Ormai sono uscito, quindi posso sbilanciarmi. Il bacio tra me e Ginevra c'era già stato nella sauna. Come mai non era stato ripreso? Perché ormai, dopo cinque mesi, stavo capendo come funzionava la Casa. Ce lo siamo dati nella sauna”.

Alfonso gli domanda: “Qualche speranza, da parte tua, di instaurare un legame affettivo e sentimentale con Ginevra, c'è?". Antonino ammette di sì: “C'è. Assolutamente. Ci siamo sentiti e ci continuiamo a sentire. La cosa che vorrei è di vivere un momento più rilassato. Di solito io, con i rapporti, tendo a velocizzare un po' troppo. Cerco di credere che lei sia la ragazza che immagino nella mia testa, chi lo sa”.

"Cosa mi piace di lei? E’ pura - continua l’ex hair stylist di Coppola - Qualora in futuro non ci fosse qualcosa di serio, sono convinto che lei comunque farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. La difficoltà sta nell'incontrarci, perché ora sono in una fase in cui sto cercando di vivermi mia figlia in ogni momento. Credo che lei lo abbia capito. La cosa più bella è che lei riesce ad appoggiare ogni mio pensiero. Oggi, che ho la possibilità di parlare senza microfono e vivermi qualcosa nel privato, vorrei proteggerlo".