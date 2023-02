La produttrice spiega perché non sarà per la terza volta opinionista del reality show

Sonia Bruganelli non siederà in studio per la terza volta come opinionista: è pronta a lasciare il GF Vip. Certo, lo aveva detto anche lo scorso anno, prima dell’edizione numero 7, quella attuale del reality show. Stavolta però la 49enne sembra decisa ad abdicare, a TV Sorrisi e Canzoni spiega perché.

Sonia Bruganelli pronta a lasciare il GF Vip: ecco perché

Quando gli si domanda cosa farebbe se Signorini le chiedesse di rimanere per il terzo anno di seguito al GF Vip, la produttrice 49enne, moglie di Paolo Bonolis non ha dubbi. “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF Vip, come Giulia Salemi e Soleil Sorgé, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”, chiarisce Sonia.

Lei ha vissuto benissimo questa ultima edizione, ormai agli sgoccioli: “E’ stata meno impegnativa della prima, ormai conosco i meccanismi del programma”. Anche il feeling con Orietta Berti l'ha aiutata. Nonostante l’impegno in tv e con la sua società di produzione, la SDL 2005, la Bruganelli riesce a ritagliarsi del tempo tutto per sé.

La 49enne tutti i fine stacca dal lavoro e parte: va a trovare il figlio 18enne Davide, che gioca nella Triestina

Sonia tutti i fine settimana, o quasi, parte: “Vado a Trieste a trovare mio figlio Davide, che gioca nella Triestina. Il weekend lo dedico ai miei ragazzi, a volte vado a fare un aperitivo con le amiche. I tempi morti li sfrutto per ‘respirare’ o fare la spesa, come tutti, il sabato o la domenica mattina. Oppure, come domenica scorsa, vado a trovare papà che non c’è più”.