Sabrina Ferilli, il gesto per Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo è davvero forte: ecco la prova della loro profonda amicizia

Sabrina Ferilli abbatte tutti gli ostacoli. Dopo l’improvvisa morte di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio a 84 anni, l’attrice compie un incredibile gesto per Maria De Filippi. E’ la prova della loro profonda amicizia. L’attrice 58enne, che si trovava in Giappone, prende immediatamente un volo per Roma: vuole stare accanto alla conduttrice 61enne. Vuole partercipare al suo immenso dolore, desidera rendere omaggio al grande giornalista e piangerlo con tutti gli altri nel giorno del suo funerale, celebrato ieri, lunedì 27 febbraio, alla Chiesa degli Artisti nella Capitale.

Sabrina, appena apprende la brutta notizia, nelle sue storie pubblica uno scatto in cui mostra ai follower di essere in aeroporto a Tokyo. “Arrivo”, scrive. Non serve aggiungere altro.

La Ferilli raggiunge l’amica Maria, con cui è stata più volte protagonista nelle trasmissioni tv, Tu sì que vales su tutte. Il legame non si spezza.

In chiesa è seduta dietro di lei, raccolta in un silenzio che testimonia il profondo dolore che prova per la perdita di un uomo che stimava e amava. Sabrina è consapevole di quanto la De Filippi ora si senta sola, avendo perso il punto di riferimento più importante della sua vita. Lei rimarrà al suo fianco per darle forza e il coraggio di andare avanti.