L’ex Miss Italia è stanca dei gossip dopo il post rimosso dall’ex di Belen

La 24enne vuole mettere un punto ai rumor che la vorrebbero in dolce liaison col 28enne

Carolina Stramare dice basta. L’ex Miss Italia vuole mettere un punto a tutti i gossip che da mesi la vorrebbero in dolce liaison con Antonino Spinalbese. L’ex di Belen aveva pubblicato sul social una foto che lo ritraeva insieme a lei, dopo pochi minuti l’ha però subito cancellata. Ha chiesto lei al 28enne di eliminarla: nelle sue IG Stories spiega perché. Lo ha fatto per mettere un punto agli infiniti rumor su loro due.

Antonino Spinalbese e la foto con Carolina Stramare pubblicata sul social e poi subito cancellata: le ha chiesto lei di eliminarla, ecco perché

La 24enne, scossa per le tante voci, cerca di fare chiarezza. “Io e Anto siamo solo amici, con amici in comune”, scrive. Carolina aggiunge: “Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di questi gossip, se posso cerco di evitarli”.

La 24enne chiarisce: lei e il 28enne sono solo amici

La ragazza è perentoria sul suo rapporto con l’ex parrucchiere di Aldo Coppola a Milano, ex vippone del Grande Fratello Vip conclusosi in primavera. La Stramare desidera mettere a tacere per sempre chi la vorrebbe in coppia con Antonino.

Nonostante la precisazione, però, c’è chi non crede che questa sia davvero la verità. Ci si domanda, se sia semplicemente un’amicizia la loro, perché non mostrarsi tranquillamente in pubblico con il resto della comitiva, invece di rimuovere un post che, stando a quel che racconta, era assolutamente innocente? I pettegolezzi rimangono roventi. E i due restano osservati ‘speciali’.