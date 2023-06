La sorella Manola fa 10mila km per farle una sorpresa, Pamela Camassa scoppia a piangere all'Isola dei Famosi

Classe 1975 è la maggiore, la 39enne prima confessa il suo rimpianto più grande, poi l’abbraccia

In lacrime, la stringe forte: “E’ un miracolo che ti abbiano convinto a partire!”

Pamela Camassa scoppia a piangere all’Isola dei Famosi: la sorpresa della sorella Manola le provoca emozioni intense. La donna da 10mila km, vola dall’Italia fino in Honduras, pur di riabbracciarla: la 39enne non si aspettava che la maggiore, classe 1975, accettasse di partire.

Manola ha due figlie. “E’ un miracolo che ti abbiano convinta”, esclama Pamela con la voce rotta, mentre la stringe forte a sé. La sorella, anche lei fortemente commossa, dice: “E’ stata una scelta difficilissima, ma alla fine ho detto: ‘Vado!’”. Pamela spiega, rivolgendosi allo studio: “Lei non si sposta neppure per una notte, ha due figlie che non vuole mai lasciare sole…. Davvero, è un miracolo, grazie!”.

Poco prima la showgirl, guardando una foto che le era stata data del matrimonio della sorella, aveva confessato il suo più grande rimpianto. “Questa foto non mi ricorda nulla - ha ammesso - perché purtroppo io non c'ero. In quel periodo stavo lavorando, ero in un programma tv, non pensavo di riuscire ad arrivare fino in fondo e arrivò la data del suo matrimonio. Per abbandonare il programma c'era una penale molto alta e io non potevo permettermela”.

Le due si vogliono un gran bene: sono molto legate

La Camassa poi ha aggiunto: “So che lei non me lo deve perdonare perché è mia sorella, e forse è stato meglio così perché tutti i parenti avrebbero dato più importanza a me che in quel momento stavo lavorando in televisione. Tuttavia, ancora oggi ogni volta che vengo invitata a un matrimonio faccio fatica ad accettare perché penso sempre di non essere andata al matrimonio di mia sorella. Questa cosa mi fa stare male tantissimo perché è stato un giorno molto importante per lei e per la mia famiglia. Per me è un rimpianto e un rimorso che mi porterò avanti per tutta la vita, ma erano davvero tanti soldi e io non li potevo pagare. Ho dovuto fare una scelta”.

Pamela esce contro Luca Vetrone, che al televoto flash batte anche Andrea Lo Cicero. In finalissima il 28enne si scontra contro Marco Mazzoli: il 50enne, favorito, lo batte e vince il reality show

Tutto passa con Manola al suo fianco. La reunion commuove anche gli ospiti in studio. Accade poco prima che Pamela perda il televoto flash contro Luca Vetrone. Il modello e influencer 28enne dopo batte pure Andrea Lo Cicero. Nella finalissima si scontra contro il favoritissimo Marco Mazzoli. Il 50enne, conduttore del programma radiofonico Lo Zoo di 105, trionfa con il 65% delle preferenze e si guadagna il primo posto al reality show edizione 2023.