Antonino Spinalbese, eliminato dal GF Vip, ritrova Ginevra Lamborghini: il lungo bacio sulle labbra dei due in studio

Alfonso gli rivela che la 30enne, sorella di Elettra, è ufficialmente single

Antonino Spinalbese alla fine riesce nel suo scopo, quello di uscire dalla Casa del GF Vip per tornare alla sua vita reale, non più reality, per riabbracciare la figlia avuta da Belen Rodriguez, Luna Marì. La bimba ha appena un anno e sette mesi. Eliminato, ritrova la sua ‘preferita’, Ginevra Lamborghini, la donna che, come ha numerose volte detto, più lo ha intrigato e interessato a Cinecittà. Prima la incontra nel cortiletto, ma rimane tiepido. Il 28enne, però, una volta in studio, sollecitato da Alfonso Signorini, alla fine si lascia andare. Il lungo bacio sulle labbra dei due in studio arriva a notte fonda e manda in visibilio quelli li vorrebbero insieme.

L’ex parrucchiere è contento di uscire sconfitto al televoto. Saluta gli altri vipponi. Il conduttore lo prega, prima di aprire la porta rossa, si recarsi nel cortiletto della Casa: ad attenderlo c’è Ginevra. La 30enne, sorella di Elettra, lo abbraccia con passione e gioia. Il pubblico esplode in applausi e in coro grida: “Bacio, bacio!”.

La ragazza sorride timidamente. “Qua in studio è tutta un’esplosione”, commenta Signorini. Spinalbese è imbarazzato. Non si comprende fino a che punto Ginevra lo coinvolga. Però dice: “Mi sembra doveroso andare via con lei: ho iniziato con lei e finisco con lei”. La Lamborghini complice gli dà un bacio sulla guancia. “Siamo timidini”, dice. Per il momento a chi guarda non regalano nulla di più.

Ginevra aveva fatto una promessa ad Antonino: appena lui sarebbe uscito, i due sarebbero andati a Pomezia, vicino Roma, insieme. “Andiamo a Pomezia?”, le chiede Spinalbese, nonostante al reality fosse sembrato scettico sulla sua proposta. Il conduttore, malizioso, allora gli svela: “Ti do la notizia: Ginevra è single e quindi puoi andare a Pomezia con lei”.

Il gioco prosegue. Per un po’ non si hanno più notizie di Antonino e la cantante ed ereditiera. A fine puntata, però, quasi ai titoli di coda, l’ex parrucchiere entra in studio. Alfonso gli dice di essere molto orgoglioso di lui: “Sei entrato come ex di Belen ed esci come Antonino”. Poi gli domanda di Ginevra e dell’eventuale bacio. La ragazza, con indosso il suo abito lungo nero con spacco vertiginoso, raggiunge a sorpresa i due al centro dei riflettori. Spinalbese stavolta non si frena.

Ora tutti attendono di sapere se la liaison tra i due finalmente partirà sul serio

Antonino scocca a Ginevra un lungo bacio sulle labbra, il pubblico è in visibilio. Anche il conduttore rimane spiazzato: “Sono senza parole”. Ora non rimane che attendere per capire se questa liaison, così invocata da Signorini stesso, partirà oppure no.