''Un giorno Giorgia Meloni scoprirà che le ho fatto un favore'': Antonio Ricci rompe il silenzio sul caso Andrea Giambruno

E’ stato il papà di Striscia a far implodere la relazione tra la premier 46enne e il giornalista

A caldo non si mostra affatto dispiaciuto e c’è chi dice che, nonostante il polverone, col 42enne non si fermerà

Antonio Ricci finalmente rompe il silenzio sul caso Andrea Giambruno. E’ stato proprio lui, con Striscia la Notizia, a far implodere la relazione tra la premier 46enne e il giornalista 42enne. A poche ore dall’annuncio della rottura tra i due, il papà del tg satirico di Canale 5 commenta: “Un giorno Giorgia Meloni scoprirà che le ho fatto un favore”. E’ lapidario con l’Ansa, ma non torna sui suoi passi. Non pare affatto dispiaciuto di aver mandato in onda fuori onda compromettenti del conduttore di Diario del Giorno su Rete 4.

Ricci pensa di aver reso una cortesia alla Presidente del Consiglio, svelandole, nudo e crudo, le parole del compagno ‘dietro le quinte’, tra parolacce, ammiccamenti verso le colleghe e frasi scurrili sul sesso di gruppo. E c’è chi giura che la ‘saga’ de Il Giornalino di Giambrunasca non si sia ancora esaurita. Anzi. Che il 73enne, tenace come non mai, non ‘molli l’osso’, nonostante il polverone. Nei corridoi di Cologno Monzese si racconta che il patron di Striscia abbia altri colpi in canna per affondare Giambruno definitivamente (...ancor di più?).

Dopo i fuori onda, stamani, la Meloni ha annunciato che col padre di sua figlia, Ginevra, 7 anni, è finita. La loro storia è iniziata nel 2014, quasi 10 anni tra luci e ombre. Giorgia nel suo post social fa sapere con convinzione che lo difenderà: a volte, però, è davvero difficile farlo. E le intenzioni di Ricci, l’unico davvero ‘intoccabile’ a Mediaset, fanno tremare.

Intanto fonti vicine dell’azienda di Cologno Monzese a Lapresse fanno sapere che “il giornalista non sarà alla conduzione della trasmissione di Rete 4 Diario del giorno sia oggi che per tutto il resto della prossima settimana”. La scelta potrebbe essere quella di mandarlo in ferie per un periodo indefinito e poi toglierlo dal video. Chissà… Di ora in ora si fanno le ipotesi più disparate di quello che pare uno degli affaire più spinosi dell’anno. Finora si pensava che il divorzio tra Ilary e Blasi e Francesco Totti avesse tenuto banco in questo 2023, evidentemente si erano tutti sbagliati.