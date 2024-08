''Appena atterrato sono stato portato in ospedale'': Fedez di nuovo ricoverato all’arrivo in Puglia, ecco cosa sappiamo

Il rapper 34enne solo il mese scorso era finito in ospedale per una nuova emorragia interna

Tra il 2 e il 3 agosto è stato portato d’urgenza in ospedale anche in Puglia

Fedez è stato nuovamente ricoverato in ospedale per problemi allo stomaco.

Stavolta però, almeno da quel che emerge, non si tratterebbe di un problema legato all’intervento chirurgico di due anni fa per rimuovere un tumore, che gli ha lasciato una zona dello stomaco più “vulnerabile”.

Ma vediamo cos’è successo. Nella serata di venerdì 2 agosto il rapper 34enne è volato verso la Puglia dove avrebbe dovuto fare una performance sul palco.

Si è però sentito male ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso. Via social il suo staff ha fatto sapere: “Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati”.

E’ stata quindi annullata la sua esibizione alla serata di cui avrebbe dovuto essere protagonista a Gallipoli.

Fedez, 34 anni, è stato ricoverato appena atterrato in Puglia

Visto che appena il mese scorso l’ex marito di Chiara Ferragni aveva avuto un’emorragia interna, in molti hanno pensato che si potesse trattare di questo.

Sua madre Annamaria Berrinzaghi ha però dato una versione diversa affermando ai microfoni di Radio 102.5 che suo figlio si sarebbe sentito male “dopo aver mangiato funghi”. Quindi sarebbe stata un’intossicazione alimentare.

Federico Lucia a questo punto è voluto intervenire direttamente sempre via social, sebbene non abbia parlato delle cause del malore.

In una Story pubblicata nella mattinata di sabato 3 agosto ha scritto su Instagram: “Ciao a tutti, intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli”.

“Dopo l'ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l'ora di salire sul palco. Purtroppo durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato”, ha aggiunto.

“È stata una nottata intensa ma ora sto meglio. Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto”, ha continuato.