Chiara Ferragni è arrivata in Grecia con un volo low cost? Le immagini della vacanza ellenica in famiglia: guarda

L'imprenditrice è su un’isola insieme ai suoi due figli: c’è pure la sorella Francesca con marito e piccolo

La 37enne regala un’immagine molto diversa dal passato, in cui c’è tanta normalità

Niente più sfoggio di lusso sfrenato. Chiara Ferragni è arrivata in Grecia. Stando ai rumor dovrebbe aver raggiunto un’isola per la sua vacanza ellenica con un volo low cost, proprio come aveva già fatto a luglio scorso, quando per andare a Minorca aveva preso un aereo Easy Jet. Sul social, nelle sue storie, la 37enne condivide alcune immagini del giorni di relax appena iniziato in famiglia.

Chiara Ferragni è arrivata in Grecia con un volo low cost? Le immagini della vacanza ellenica in famiglia

L’imprenditrice digitale è partita insieme ai due figli avuti dall'ex Fedez, Leone e Vittoria, rispettivamente 6 e 3 anni. Si fa vedere sorridente e super fashion mentre va al mare. I capi che indossa non sempre griffatissimi, ovviamente, ma lo stile è molto più soft. Sorride e immortala pure i bimbi, rigorosamente di spalle. Aggiunge la emoticon delle mani in preghiera e quella delle dita che formano un cuore: tutto per i suoi due tesori.

L'immagine postata dalla sorella Francesca, partita con lei, fanno pensare che stavolta non abbia preso alcun jet privato

L'imprenditrice 37enne regala un'immagine in cui si respira tanta normalità

Non è sola. Anche la sorella minore Francesca Ferragni, 35 anni, è volata in Grecia con lei, insieme al suo adorato marito, Riccardo Nicoletti, e al loro amato Edoardo, che il 21 giugno scorso ha compiuto appena due anni.

E' su un’isola insieme ai suoi due figli Leone e Vittoria, 6 e 3 anni

Francesca ha portato con sé il marito Riccardo Nicoletti e il figlio Edoardo, 2 anni

Mentre il suo ex marito si lascia immortalare da un jet privato all’altro, in posti super, su imbarcazioni da sogno, circondato da amici e dalla modella Garance Authiè, Chiara regala un’immagine di normalità, non tagga neppure l'isola dov'è, né il resort dove alloggia, forse segnata dallo scandalo del pandoro-gate che l’ha segnata. O forse, come sussurrano i maligni, seguendo le direttive di quelli che curano la sua immagine, chissà… Intanto si susseguono i gossip sui suoi presunti flirt: dopo il nome dell’ortopedico Andrera Bisciotti, ora spunta quello di un manager nel campo delle calzature, Silvio Campara. Lei nelle foto è, però, rigorosamente single.