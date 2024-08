Il cantautore 52enne dice di star bene e di essere “nella direzione giusta”

“Molte mie ex le adoro, ma non c’è stata la capacità di volere stare insieme fino in fondo”

Bello e dannato. Gianluca Grignani si racconta sulle pagine del Corriere della Sera. Parla di sé, della sua famiglia, dei suoi tormenti e della sua vita amorosa. “Con le donne non mi sono mai impegnato troppo - dice - Le loro astuzie mi annoiano”. Poi fa sapere di essere “nella direzione giusta” della sua esistenza.

''Con le donne non mi sono mai impegnato troppo, le loro astuzie mi annoiano'': Gianluca Grignani parla della sua vita amorosa

Il cantautore si giudica “un artista. Una persona vulnerabile. La vulnerabilità è necessaria, la parte di te che soffre ti rende più umano. Mi piego come il giunco ma non mi spezzo. Però non significa che sia facile colpire i miei punti deboli”. I capelli erano la sua ossessione. “Avevo paura di perderli”, spiega. E' stato sposato per 17 anni con Francesca Dell’Olio, dal 2003 al 2020. Da lei, fotografa e insegnante di yoga, ha avuto quattro figli, Ginevra, Giselle, Giosuà e Giona, nati rispettivamente nel 2004, nel 2008, nel 2009 e nel 2012.

A 13 anni il primo bacio, a 15 il primo rapporto. Grignani era considerato un bello: “Mi dicevano che assomigliavo a Luis Miguel. Portavo i capelli lunghi come Capitan Harlock. I ragazzi più grandi erano gelosi. Litigavo e prendevo botte”. Non si approfittava della sua avvenenza: “Poco, sembra strano, ma non sono un furbone in quel senso”.

Gianluca poi chiarisce: “Avventure ne ho avute tante, però sono ancora qui. Niente e nessuna si ferma con me. Le astuzie delle donne mi annoiano, le vedo tutte e mi allontano. In apparenza resto gentile, un signore, ma in realtà sono già scappato”. Per trattenerla una deve “essere sincera, diretta, non nascondermi le cavolate, tanto ti becco subito. Essere rock’n’roll. Sentirsi libera e allo stesso tempo volersi legare a me”.

Grignani non si è sentito molto amato: “Do talmente tanto, che richiedo anche tanto. Se non ricevo indietro abbastanza non funziona. Molte mie ex le adoro, ma non c’è stata la capacità di volere stare insieme fino in fondo”. Ha avuto dei ‘no’ da qualcuna: “Tante donne le ho avute, qualcuna no. Non mi ci sono impegnato mai troppo, nemmeno se era una modella bellissima. Non lo trovavo così interessante. Se incontrerò quella per cui ne vale la pena, mi spenderò fino in fondo. Qualche volta mi sono comportato male, non sono un esempio, però sono sempre stato onesto. Stasera, per dire, dovrei uscire con una, ma mi sa che non ne ho più voglia”.