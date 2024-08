La 32enne, ex di Luca Onestini, si è trasferita a Los Angeles per stare accanto al nuovo fidanzato

Lui dovrebbe lavorare nel campo dell’Igiene dentale nella famosa città della California

Dopo le vacanze al mare in Italia in coppia è tornata a Los Angeles, dove ora vive per amore: è fidanzata con un bel moro che dovrebbe lavorare nel campo dell’igiene dentale. Ivana Mrazova nelle sue storie si fa vedere ancora afflitta dal jet leg. E’ sveglia dalle tre del mattino. Desidera far conoscere ai follower la famosa cittadina della California in cui si è trasferita. “Qui costa tutto una follia”, sottolinea. Poi aggiunge: "Per mani e pedicure 250 dollari, 150 per quindici minuti di lampada”. E’ sconvolta dai prezzi alti negli Stati Uniti.

''Per mani e pedicure 250 dollari, 150 per quindici minuti di lampada'': Ivana Mrazova sconvolta dai prezzi alti negli Stati Uniti

“Per esempio ieri sono andata a fare manicure e pedicure - racconta la 32enne, ex fidanzata di Luca Onestini - Avevo una ricrescita inguardabile e così ho trovato un salone online dove fanno il russian manicure, sono molto bravi. I prezzi dei servizi sono un po’ altini: ho speso per mani e piedi 250 dollari, che sarebbero circa 240 euro… Quindi costicchia!”.

La 32enne, ex di Luca Onestini, si è trasferita a Los Angeles per stare accanto al nuovo fidanzato

“Non vi dico l’altra volta che ero bianchissima, perciò ho detto: ‘Mi faccio una lampada’. Ho fatto una lampada per fortuna solo di 15 minuti. Ho speso 150 dollari per quindici minuti, volevo morire!”, prosegue la Mrazova. “Ho pensato: sarà una lampada speciale, questa abbronzatura durerà almeno sei mesi…! E’ una roba assurda. E’ vero che sono andata in una zona dove costa tutto un po’ di più. La prossima volta mi sposto”, conclude.