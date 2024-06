''Il mio tutto, ti amo così tanto'': Ariadna Romero con il fidanzato Julio Iglesias Jr, figlio di Julio, si godono l'estate in Spagna, guarda

I due innamoratissimi a Marbella: l’11 maggio scorso hanno festeggiato un anno insieme

Ariadna Romero si fa vedere con un abito lungo molto ricercato e sensuale. Ringrazia il brand che glielo ha gentilmente donato: “Grazie amica Prado Contado per questo vestito meraviglioso, lo amo! Un'altra fantastica serata piena di felicità, risate, amore e amici”. La cubana 37enne è a Marbella. Lei e il fidanzato Julio Iglesias Jr., figlio di Julio, 80 anni, si godono l’estate in Spagna appassionatamente. Negli scatti condivisi sono raggianti, si scambiano anche un bacio.

"Il mio tutto, ti amo così tanto", scrive la Romero. L’11 maggio scorso Ariadna e il cantante 51enne hanno festeggiato il primo anno insieme. Il sentimento che li ha travolti non pare affatto essersi affievolito, anzi. Coinvolti in progetti comuni, che li hanno anche visti sul set per shooting in coppia, la Romero e Iglesias sembrano inseparabili.

Il figlio Leonardo è volato in Italia dal papà, Pierpaolo Pretelli. I due ex lo hanno avuto il 18 luglio del 2017: il bimbo tra poco compirà 7 anni. Ariadna e il piccolo si sono trasferiti a vivere a Miami, doveva essere un ‘trasloco’ solo momentaneo, la modella e attrice voleva stare vicina alla sua famiglia, che vive in gran parte in Florida. Poi Cupido ci ha messo lo zampino.

Quando è nato l’amore con Julio, lei è rimasta negli States. L’ex velino 33enne, legato da tempo a Giulia Salemi, con cui convive a Milano, è andato più volte lì a trovare il piccolo. Ora, con l’estate e la scuola conclusa, è stato Leo a riabbracciarlo nel Bel Paese. La mamma, così, si prende una pausa ed è tutta per il compagno.