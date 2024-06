Il 34enne ironizza col costume in silicone che lo rende un super muscoloso

Niente contenuti ‘hot’ per il rapper: farà come tante popstar negli Usa

Fedez inaugura il suo nuovo profilo su OnlyFans. Il rapper lancia il suo brano Sexy Shop, che canta con Emis Killa, anche sul nuovo canale. Lo fa con le foto in ‘tuta da body builder’. Il 34enne spiega come utilizzerà la piattaforma a pagamento per adulti (ci si può iscrivere solo dai 18 anni in su), divenuta famosa soprattutto per contenuti ad alto tasso erotico. Per lui non sarà così.

Fedez inaugura il profilo OnlyFans con le foto in ‘tuta da body builder’ e spiega come utilizzerà la piattaforma per adulti

Federico Lucia indossa il costume a silicone che lo trasforma in un ragazzo tutto muscoli, è molto verosimile, fatto bene, può arrivare a costare anche migliaia di euro. Ironico l’artista scrive: “Allarme è arrivato questo bel ragazzone su OnlyFans. Petto peloso da far sognare, i suoi addominali per farvi grattugiare il grana, possenti braccia per abbracciare chi si scandalizza appena sente la parola OnlyFans. E invece no! userò questo canale come fanno un sacco di persone e artisti nel mondo per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande”.

Il 34enne ironizza col costume in silicone che lo rende un super muscoloso

Niente contenuti ‘hot’ per il rapper: farà come tante popstar negli Usa

Lo chiarisce ancora. Lo aveva già fatto anticipando il debutto all’amico Giuseppe Cruciani. Il giornalista, dopo aver avuto il suo okay, aveva fatto sentire i messaggi audio inviati da Fedez a La Zanzara. “Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione, un canale - aveva specificato - Fa ridere, tutti mi dicono che mi dicono che devo ripulirmi l'immagine e io tac, apro un canale OnlyFans. Niente sesso esplicito! Un sacco di star americane lo usano per mettere i caz*i loro senza fare contenuti di sesso”.