La showgirl svizzera svela come riesce a mantenersi al top con le arti marziali e pesistica

“Correre infiamma ed è deleterio perché produce ritenzione idrica”

Michelle Hunziker non teme il tempo che passa. Fisico al top, la showgirl rigetta l’idea di essere in forma grazie ai soldi. La svizzera, una delle regine indiscusse della tv e imprenditrice di successo con brand beauty Goovi, a Vanity Fair sottolinea: "Sai tanti dicono con i suoi soldi anche io avrei quel corpo, invece mi dispiace ma è frutto di sacrifici, sudore e disciplina. Soprattutto a 47 anni!”.

''Il mio corpo a 47 anni è frutto di sacrifici, sudore e disciplina'': Michelle Hunziker rigetta l'idea di essere in forma grazie ai soldi

“Da buona svizzera mi sono sempre tenuta in movimento, ma facevo soprattutto sport outdoor anche abbastanza pericoloso come il downhill. Poi ha 30 anni mi sono resa conto che avevo la schiena andata e ho cominciato a studiare le scienze motorie. Oggi non posso stare un giorno senza muovermi: se di giorno ho molti impegni, mi alzo alle 6 per essere sicura di poterlo fare”, racconta Michelle.

Per lei allenarsi sempre non è affatto un peso: "E' diventato un rituale e ho imparato che ritagliarmi un’oretta per me fa bene anche agli altri: sono affetta da accudimento compulsivo e non è stato facile arrivarci”. Sulle discipline scelte la Hunziker chiarisce: “Soprattutto arti marziali e pesistica: lo sport non è solo una questione di bruciare calorie, ma di rafforzare la muscolatura. Purtroppo molte donne non lo sanno e pensano ad esempio che la corsa faccia bene, invece correre infiamma ed è deleterio perché produce ritenzione idrica”.

Non lo fa per estetica, ma per invecchiare bene, così sottolinea la svizzera

Michelle non soffre di cellulite: “Ma non perché sono fortunata o perché mi faccio massaggiare dalla mattina alla sera, semplicemente perché mangio bene e mi alleno meglio”. Ha un regime alimentare particolare: “E sono molto disciplinata: seguo un regime bilanciato e misurato, nel senso che so quanti grammi di carboidrati, grassi, fibre e proteine devo assumere e non sgarro. Certo ci sono le giornate libere in cui mi godo un bicchiere di vino e una pizza, ma poi torno alla mia routine”. “Non lo faccio per l’estetica, di quella sinceramente non mi interessa molto - continua - ma per invecchiare bene. Ho il terrore degli acciacchi, delle malattie e dei dolori e l’unica ricetta che conosco è prendersi cura del proprio corpo, quotidianamente, con alimentazione sana e movimento”.

Sorrise perché grata di quel che ha. Quando le si chiede quale sia il suo sogno nel cassetto, Michelle svela: “Sono sincera, incontrare il principe azzurro: a quest’età mi dico che sarebbe l’ora di trovarlo no?”.