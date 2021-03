Arisa, il fidanzato Andrea Di Carlo l'ha lasciata: matrimonio annullato

Arisa in tv, a Domenica In, ha pianto parlando del suo fidanzato. Le cose con Andrea Di Carlo, evidentemente, da un po’ non andavano bene: lui l’ha lasciata e ha annullato il loro matrimonio. Il manager ha ufficializzato la rottura con la cantante a Oggi, spiegando anche il perché dell’addio.

Arisa e Andrea erano usciti allo scoperto con la loro relazione a metà dicembre scorso. L’uomo aveva pubblicato nelle sue storie una foto in cui si vedeva che baciava una donna. Aveva accompagnato l’immagine con un brano dell’artista 38enne, “Meraviglioso amore mio”. Poi nei giorni seguenti la notizia della liaison era e decollata.

Di Carlo e Arisa si erano sentiti liberi di farsi vedere ancora insieme su Instagram. Sembrava un vero idillio il loro: subito si è parlato di nozze, previste per il 2 settembre prossimo. Rosalba Pippa sembrava finalmente aver trovato il principe azzurro nell’agenzia che la segue nella sua carriera e di cui Di Carlo è proprietario, la ADC Management. Non è così.

Già dopo Sanremo 2021, sempre a Domenica In, Arisa aveva mostrato dei tentennamenti. Poi il pianto dopo una settimana, davanti a una stupita Mara Venier. L’intervista ha fatto arrabbiare Andrea Di Carlo. Subito dopo ha lasciato la fidanzata.

Arisa in tv non ha mai fatto il nome del compagno, ha lasciato intendere che qualcosa non andasse nel verso giusto nel loro rapporto. Di Carlo ha deciso di chiudere e dirle addio. “Tra me e Arisa è finita. Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”, spiega il manager al settimanale.

“Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato”, continua Di Carlo.

Poi conclude: “E’ rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”.

Andrea si sfoga pure sul social e scrive, facendo sempre riferimento all’intervista in tv: “Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso ? Avrei risposto: lei, anziché delle lenzuola profumate”. “

“Sì anche io credo in Dio, ma esiste anche l'autodeterminazione nella vita che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni. Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea - sottolinea ancora - L'amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo". Accompagna le sue parole con l'hashtag #nessumatrimonio e un lapidario "The end”.

Arisa in passato ha avuto una storica relazione con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, poi è stata legata a Lorenzo Zambelli, il suo manager, probabilmente l’uomo a cui fa riferimento Di Carlo quando precisa: “Ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato”. Chissà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2021.