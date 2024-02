Asia Argento chiede perdono alla sorella Fiore in tv e si emoziona prima di stringerla a sé: ecco cos'ha detto

L’attrice 48enne tenerissima con la maggiore, nata nel 1070: “Ci siamo riavvicinate”

“Sono stata cieca a non accorgermi che le mie scelte cadevano su di loro, io chiedo scusa a Fiore perché…”

Asia Argento arriva a Verissimo con la sorella maggiore Fiore, nata nel 1970. Le chiede perdono in tv e si emoziona fortemente prima di stringerla a sé. L’attrice 48enne parla con lei del dolore per la scomparsa della sorella Anna, deceduta nel 1994 in un incidente stradale.

Fiore è nata nel 1970 dal matrimonio di Dario Argento con Marisa Casale. Anna Ceroli Nicolodi era nata nel 1972 dalla relazione di Daria Nicolodi con lo scultore Mario Ceroli. La donna ha poi avuto Asia nel 1975 dalla relazione seguente con Dario Argento. "E' stato terribile, ero sola in casa non sapevo come dirlo ad Asia e a papà, il primo ad arrivare è stato mio padre che si è chiuso nella sua stanza fino all'indomani. poi è arrivata Asia e l'ho detto come lo avevano detto a me: ‘Anna ha avuto un incidente’, non c'era altro modo per dirlo. Siamo rimaste mesi sotto choc”, racconta Fiore.

La 44enne si scusa con Fiore, poi l'abbraccia forte

“Tu hai portato tutto questo peso da sola, io avevo 19 anni te 24 le nostre madri non c'erano papà non c'era. I genitori non hanno saputo proteggere e ci hanno abbandonato a noi stesse per mesi. Fiore doveva farmi da madre è stata tosta”, ricorda Asia.

L’attrice 48enne parla con lei del dolore per la scomparsa della sorella Anna, deceduta nel 1994 in un incidente stradale e piange

Negli anni si sono avvicinate. Asia adesso chiede perdono alla sorella. Ripercorrendo gli eccessi avuti in passato dice: “Sono stata cieca a non accorgermi che le mie scelte cadevano su di loro, io chiedo scusa a Fiore perché da sola ha dovuto supportare la storia di Anna e i miei problemi. Una persona ad un certo punto può dire va a quel paese e invece lei sta qua sempre”.

Le due ora sono molto vicine e si supportano l'un l'altra

“Una sorella è famiglia per tutta la vita - continua - A Fiore è stato chiesto di farmi da madre. Quindi per lei è stato complicato. Questo ha cambiato il corso della nostra esistenza. Io sento molto forte la sua protezione verso di noi. Ho scritto delle lettere ad Anna ed anche a mia madre. Ho chiesto scusa perché ho fatto tanto del male a loro ed oggi li ringrazio perché mi hanno perdonato. Io ho sempre pensato solo a me però tutti gli scandali li hanno vissuti soprattutto le persone che mi amano e mi sono vicine. Non è stato semplice affrontare i miei problemi ma insieme e grazie a loro oggi ho questa consapevolezza”. La stringe a sé con calore: una scena commovente che fa bene al cuore.