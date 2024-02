Provata dalla malattia, Celine Dion torna per la prima volta in pubblico dopo tre mesi: foto

La cantante 55enne ha la Sindrome della Persona Rigida, un disturbo neurologico

Si è presentata ai Grammy Awards 2024 accompagna dal figlio Rene-Charles

Sul palco, dopo tre mesi di assenza dalle scene, è apparsa stare leggermente meglio

Dopo tre mesi di assenza, Celine Dion è tornata in pubblico nonostante la malattia non le dia pace.

La cantante canadese si è presentata domenica sera sul palco dei Grammy Awards di Los Angeles insieme al figlio 23enne Rene-Charles Angelil, avuto insieme al marito René Angelil scomparso nel 2016 a 73 anni.

Alla 55enne da un paio d’anni è stata diagnosticata la Sindrome della Persona Rigida, un disturbo neurologico che colpisce i muscoli e il loro controllo, che solitamente progredisce causando disabilità e rigidità in tutto il corpo.

Celine Dion, 55 anni, torna in pubblico ai Grammy Awards dopo tre mesi di assenza dalle scene nel bel mezzo della battaglia contro la Sindrome della Persona Rigida, e con lei c'è il figlio Rene-Charles Angelil, 23 anni

All’evento californiano è apparsa però stare un po’ meglio rispetto a quanto si era visto in altre occasioni lo scorso anno e da quanto si era appreso dai racconti della sorella.

E’ stata accolta sul palco da grandi applausi, ha detto: “Grazie a tutti! Vi amo anche io. Siete bellissimi. Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero dal profondo del cuore”.

Ha aggiunto: “Coloro che hanno avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non devono mai dare per scontato l'immenso amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e in quelle delle persone di tutto il mondo”.

“E ora è per me una grande gioia presentare il Grammy Award che due leggende come Diana Ross e Sting mi hanno consegnato 27 anni fa. Questi sono gli eccezionali candidati per l’Album of the Year”, ha continuato.

Il premio è andato a Taylor Swift. La giovane pop star americana ha segnato un nuovo record portandosi a casa l’ambita statuetta per ben la quarta volta.