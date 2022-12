La 26enne, ex gieffina vip, ora sta cercando un nuovo impiego

Asia Nuccetelli, 26 anni, figlia di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli sul social risponde alle domande dei follower e spiega perché dopo aver partecipato con la madre al GF Vip ha abbandonato il mondo della tv. “Era rischioso”, confessa. Ora sta cercando un nuovo impiego, ma lavora e monta sul suo cavallo, esperta cavallerizza.

Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, spiega perché dopo il GF Vip ha abbandonato il mondo della tv

“Sono in una fase di transizione, sto facendo diversi colloqui di lavoro - racconta Asia - Quindi sì, comunque lavoro e monto”. Sull’addio al piccolo schermo, chiarisce: “Primo motivo: la notorietà oggi c’è e domani non si sa, io ho delle responsabilità tutti i giorni, senza domani ‘boh’, quindi era abbastanza rischioso buttarmi in quel mondo”.

La 26enne risponde alle domande dei follower e spiega

La Nuccetelli continua rivelando un altro motivo per cui si è allontanata dalla televisione: “Ero sempre in giro per montare ed era un casino”. E aggiunge: “Non amo farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e devo avere sempre tutti gli occhi addosso. Oppure riprendermi col telefonino tutti i giorni. Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fare foto ovunque va”.

La ragazza è stata per molto tempo ospite di salotti televisivi

Asia Nuccetelli chiarisce ancora: “Le dinamiche trash, ho capito provandole, non fanno per me, anzi mi avviliscono. Attenzione: mi piace da morire vederle, ma non quando il soggetto sono io”. E conclude: “Preferisco costruirmi delle stabilità, poi il resto deve essere un di più, volendo”.

Ora sta cercando un nuovo impiego e continua a montare il suo cavallo: è un'esperta cavallerizza

Asia prima faceva fatica ad accettarsi, in merito svela: “Negli anni ho imparato ad amarmi, ma ho fatto un grande lavoro su di me e non l’ho ancora terminato. Non terminerà mai. Mi hanno aiutato tanto le esperienze brutte che ho affrontato, mi hanno portato a sentirmi speciale. Dal punto di vista mentale non mi sono mai sentita inferiore: ho una grandissima autostima della mia testa. Dal punto di vista estetico vado a giorni o a periodi, crescendo ho acquisito più consapevolezza”.