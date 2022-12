Entrambi napoletani, la 26enne e il 31enne sono ufficialmente fidanzati

“E’ una storia ‘diesel’ la nostra”, spiegano i due

Shaila Gatta e Alessandro Zarino sono ufficialmente fidanzati. L’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne a Chi spiegano perché all’inizio hanno negato il loro amore, nonostante le numerose indiscrezioni che li volevano ‘in coppia’. “Lo chiami pure senso di protezione. Volevamo tutelare il nostro sentimento ed essere sicuri prima di mostrarci al mondo”, svelano.

L'ex velina Shaila Gatta e l'ex tronista Alessandro Zarino: ''Ecco perché all'inizio abbiamo negato il nostro amore''

“E’ una storia diesel la nostra - spiega la 26enne - Ci siamo conosciuti qualche anno fa, pur abitando molto vicini, grazie ai social network. Così è arrivato prima un caffè, poi un altro, fino a diventare amici. Un’amicizia leale, autentica, anche se entrambi sapevamo che, sotto sotto, c’era dell’altro. Passano mesi, anni. Nel frattempo io conosco un’altra persona, lui invece approda a Uomini e donne. Ci ritroviamo solo sei, sette mesi fa”. Il primo bacio la scorsa estate sotto casa della napoletana, il secondo in Salento, in Puglia.

Per Zarino è stato un “bacio bello e spiazzante”. Non se lo aspettava. "Uscivo da un’altra relazione, avevo i miei limiti, ma volevo far capire ad Alessandro che ero finalmente pronta a rifidarmi di qualcuno. Lui ha avuto la forza e la pazienza di aspettare”, chiarisce la Gatta. Di Alessandro le piace il cuore: “E’ sensibile, buono, corretto, empatico, oltre che bellissimo”. Unico difetto: la testardaggine.

Entrambi napoletani, la 26enne e il 31enne sono ufficialmente fidanzati

I due hanno già conosciuto le rispettive famiglie, sono accomunati dalla passione per lo sport e quella per la vita. Shaila è felice, ha archiviato una relazione tossica del passato da cui è uscita anche grazie alla terapia. Il passato di Zarino al dating show non l’ha mai influenzata. “Sono convinta che abbia scelto di mettersi in gioco più per l'esperienza in sé che per fini pubblicitari”, sottolinea.