La coppia di comici Katia Follesa e Angelo Pisani rivelano il segreto del loro rapporto: ''E' l'appartamento di riserva''

Katia Follesa e Angelo Pisani, insieme dal 2006 e genitori di Agata, 13 anni, parlano della loro unione, ancora non coronata dalle nozze, al Corriere della Sera e svelano il segreto del loro rapporto: l’appartamento ‘di riserva'.

Katia ha visto Angelo a Zelig, gli piaceva, era una sua fan: “Ho iniziato a pedinarlo”. Sono diventati una coppia. “Ci unisce, dopo tanti anni, la saggezza e la terapia”, spiega la comica. Si affidano allo psicologo da due anni. “Tutto è nato dal desiderio di far fare un salto alla storia partendo da chi siamo come singoli: la terapia serve anche per conoscere quali problemi, individualmente, portiamo all’interno della coppia. Insomma, stiamo imparando a riconoscere i nostri limiti e ad accettare noi stessi”, sottolinea Pisani.

Per rimanere uniti e solidi hanno un ‘trucco’, ne parla la Follesa: “E’ una via che stiamo praticando. C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”. “In realtà è una cosa molto semplice anche se molto complicata da far comprendere: dagli altri viene percepita come la strada per farsi gli affari propri, ma con una connotazione negativa. Noi crediamo invece che coltivare noi stessi vada a beneficio della coppia”, chiarisce il compagno della comica.

Katia ammette che la cosa dell’appartamento ‘di riserva’ funziona: “Siamo molto sereni: non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità ma si sarebbe aggiunta questa dimensione. Chi ci vuole andare va: una notte, due, tre... non c’è un calendario. Tutto funziona in base alle nostre esigenze: prendersi i propri spazi aiuta”.

Angelo rivela: “Ci hanno insegnato che si è famiglia solo se si sta insieme, ma Katia è la mia famiglia a prescindere. E so che sarà sempre e solo lei. Sono consapevole di questo nostro destino: quel senso di appartenenza che ci lega va al di là dell’essere o no coppia”.

I due in passato si sono separati per qualche anno, Katia confida: “Per sfinimento: non avevamo più le forze di rimettere in piedi la nostra relazione. Oggi è un errore che non commetteremmo più. Anche in quel caso, siamo stati separati in modo anomalo: uscivamo comunque insieme, facevamo le vacanze insieme... Dopo un po’ abbiamo deciso di riprovarci. All’inizio l’effetto era positivo ma poi, non avendo risolto ma solo accantonato le nostre questioni, stavamo tornando nello stesso meccanismo”. Ed ecco così la terapia e la casa dove andare da soli se qualcosa non va per ritrovarsi. Ma niente nozze in programma. La Follesa confida: “La proposta è arrivata per ben due volte... ma ci sono stati due incidenti di percorso...li sto chiamando così Angelo... No, mi sa che questo matrimonio non s’ha da fare”.