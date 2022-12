Bianca Atzei col pancione agli sgoccioli a Le Iene: ''Dopo 3 anni di tentativi, partorirò un figlio che ho sempre voluto''

La cantante in un intenso monologo parla della sua gravidanza

Abito sottoveste in seta scollato sul seno e lungo, Bianca Atzei a Le Iene mostra il suo pancione ormai agli sgoccioli e racconta la sua gravidanza quasi giunta al termine. In un intenso monologo la cantante rivela le sue paure, ma anche la felicità che prova. “Dopo tre anni di tentativi, partorirò il figlio che ho sempre voluto”, confessa.

Manca solo un mese all’arrivo della cicogna. Bianca, che ha sofferto per un aborto in passato, ha sempre temuto potesse riaccadere. “In questi mesi ho lasciato scivolare su di me tutte le emozioni, belle e brutte, senza combatterle, ho cercato di godermi ogni istante di questa gravidanza senza pensare al dopo e cerco di farlo anche adesso che manca meno di un mese al parto e di notte quando lui mi tiene sveglia a volte sento le ansie che crescono, non so a cosa andrò incontro, ma per quanto riesca ad immaginarmi ogni dettaglio, so che sarà diverso da come l'ho sognato”, svela.

La cantante in un intenso monologo parla della sua gravidanza

“Non mi piace l'idea di soffrire e so che non voglio farlo, ma invece che chiamare la ginecologa ogni ora, cerco di abbandonarmi all'idea che sarà quel che sarà, e che il modo in cui partorirò sarà in gran parte dovuto alla biologia, alla sorte e alla competenza dei medici, cerco di essere grata perché ho la fortuna di partorire un figlio che ho sempre desiderato e questo purtroppo per molte donne non è possibile - continua la Atzei - Sono grata perché arriva dopo tre anni di tentativi, esami, punture, prelievi, dopo un figlio perduto, dopo che la nostra coppia ha affrontato e superato mille difficoltà”.

La 35enne e Stefano Corti, inviato del programma cult di Italia 1, avranno un maschietto, si chiamerà, come annunciato, Noa Alexander. Bianca Atzei conclude: “Così quando quelle paure mi fanno visita nel cuore della notte, io faccio un respiro profondo e provo a lasciarle scivolare via, ad avere fiducia, perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore”.