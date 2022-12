L'ex marito della nuova fidanzata di Totti fa pesantissime accuse e mette in guardia Totti: l’intervista

Mauro Caucci è stato sposato 11 anni con Noemi Bocchi: i due non sono ancora divorziati

"Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord?"

Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti, parla per la prima volta del suo rapporto con la 34enne sulle pagine di Chi e fa accuse pesantissime. L’imprenditore 35enne, attualmente in causa con Noemi, accusato di maltrattamenti in famiglia, mette in guardia l’ex capitano giallorosso. “Macina rapporti, sentimenti, famiglie, pur di ottenere i propri scopi”, sottolinea.

Caucci e la Bocchi sono ancora sposati: “La separazione giudiziale si è conclusa nel 2019, ma non ancora il divorzio”. Hanno due figli. Del loro rapporto Mauro dice: “Ho fatto in modo che la nostra fosse la storia più bella del mondo e lo è stata. Dopo di me, qualunque persona scelga, non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto: che io l'ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo. Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia. Mi dicevano di fare attenzione, che non era la strada giusta, che non andava bene. Sono stato messo nella condizione di essere emarginato perché più ero solo e più potevo essere governabile”.

L’imprenditore spiega ancora: “Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un'acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l'anello. Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie, qualsiasi cosa pur di ottenere i propri scopi”.

Caucci quando gli si chiede se Noemi fosse fedele, si trincera dietro un “no comment”. Del legame con Totti l’ha saputo dai giornali. Crede che la sua ex non abbia tutelato i figli: “E’ una questione di condotta e quella che oggi io condanno è quella condotta sconsiderata che espone i figli, sempre per arrivare ad altri scopi”.

Il “Re del travertino”, come viene chiamato a Tivoli (la sua famiglia ha cave di marmo) poi instilla il dubbio sulla provenienza sociale della Bocchi: “Sto passando le pene dell’inferno a causa di quello che è uscito sul mio conto, eppure nessuno si è preso la briga di verificare le informazioni su mia moglie. Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come si è detto?”.

I due attualmente sono in causa: lui è stato accusato dall'ex di maltrattamenti in famiglia

Sulla storia d’amore tra Noemi e il 46enne dice: “Spero che, siccome hanno accelerato i tempi in maniera non normale – perché la storia è uscita pochi mesi fa e vivono già insieme – e siccome ci sono di mezzo cinque figli, cinque vite, mi auguro che questa storia vada avanti per lunghissimo tempo, perché non si possono mettere inutilmente i figli in questo tritacarne. Sei liberissimo di fare quello che vuoi, ma devi farlo preservando quelle che sono le uniche vere vittime, perché dopo vent’anni sono stati catapultati dentro un’altra famiglia. I miei figli sono finiti in un mondo talmente lontano da loro che tutto questo è ingiusto”. “Lui, visto che è una persona esposta, avrebbe dovuto essere più prudente di tutti gli altri”, aggiunge.

Caucci sente Noemi, i rapporti però sono tesi. Poi conclude: “Penso che Totti sia innamorato dell’idea della famiglia, come lo ero io…”. Ma questa è solo la prima puntata della sua storia, come annuncia il settimanale…