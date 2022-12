Antonino Spinalbese: ''Vi dico la verità sui rapporti tra me e Belen''

Il 27enne ne ha parlato con alcuni coinquilini del ‘Grande Fratello Vip’

Ha spiegato che l’ex gli fa vedere sua figlia ogni volta che vuole

Antonino Spinalbese ha parlato dei rapporti che ha oggi con Belen Rodriguez al ‘Grande Fratello Vip’. Il 27enne, che ha avuto sua figlia Luna Marì con la showgirl (la loro relazione è finita nel 2021, pochi mesi dopo la nascita della piccola), ha voluto dire la sua “verità” sulla situazione familiare che vive fuori dal reality. Parlando con alcuni coinquilini ha raccontato: “La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei”.

Antonino Spinalbese, 27 anni, parla dei veri rapporti con l'ex Belen e di come gestiscono insieme la figlia

“Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina”, ha aggiunto.

Antonino e Belen, 38 anni, quando erano ancora una coppia, con la figlia Luna Marì

La nascita di Luna Marì ha stravolto l’esistenza di Antonino. “Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita. Adesso penso prima alla piccola e poi a me. Se ho 1.500€ li spendo subito per lei e non ci penso un secondo, se devo usarli per me ci rifletto. Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto”, ha concluso.