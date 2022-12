Ilary Blasi a Saint Mortiz ha portato anche il nuovo fidanzato Bastian Muller: foto

In montagna insieme alla presentatrice c’era anche il facoltoso imprenditore tedesco

Ilary Blasi in montagna non si è divertita soltanto con l’amica Michelle Hunziker e le loro bambine. Al suo fianco, come anticipato, c’era anche il suo nuovo fidanzato, Bastian Muller. La presentatrice esce allo scoperto e non pensa ai paparazzi in agguato: le foto pubblicate da Chi testimoniano il lungo weekend infuocato a Saint Moritz della 41enne.

L’imprenditore tedesco è arrivato il giorno successivo a quello della conduttrice e non ha alloggiato nel lussuoso 5 stelle superior Kulm, ma all’hotel Kempinski, tanto per sviare tutti. Bastian, come racconta il settimanale, proviene da una famiglia di costruttori e si occupa dell’attività di famiglia.

Il giornale mostra nero su bianco la Blasi e l’aitante compagno abbracciati sulle piste e in un ristorante ad alta quota. Bastian ha raggiunto la presentatrice e Michelle sulle piste al Corviglia, insieme sono andati a pranzo all’hotel Salastrains, dove Ilary lo ha presentato alla Hunziker.

Al termine della giornata tutti si sono mossi sulla caratteristica carrozza per tornare nei rispettivi alberghi. La Blasi riprendere a vivere, anche c’è chi giura che questa sia solo la sua ‘vendetta’ dopo aver visto per mesi l’ex Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi, con cui ha persino preso una nuova casa a Roma Nord, su tutte le riviste rosa e non solo.