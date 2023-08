La 47enne confessa: “La vera ferita è che in ospedale non è venuto a trovarmi nessuno". Neppure il figlio

Non rifarà la mammella, da due anni ha rinunciato al Botox e all’acido ialuronico

Nina Moric si sente “rigenerata”. Lo confessa in una lunga intervista a Oggi. “Rinascita sa di resurrezione - spiega - E io non sono mai morta. Anche se ci sono andata vicino”. La 47enne croata racconta il suo calvario: “Mi hanno asportato un seno e le protesi, ora sono un’amazzone”.

''Mi hanno asportato un seno e la protesi, ora sono un'amazzone'': Nina Moric racconta il suo calvario

“A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale”, svela per la prima volta l’ex moglie di Fabrizio Corona.

Nina prosegue: “Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco”. Amara aggiunge: “La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop”. Quando le si chiede se almeno il figlio Carlos, 21 anni il prossimo 8 agosto, sia andato, sottolinea: “Non è venuto nessuno”.

La Moric ora vuole stare bene. La sua ‘rigenerazione’ è iniziata il 17 dicembre 2021: “Quando ho toccato il fondo. Ho lasciato la vecchia casa, non sapevo da dove ricominciare. Per due o tre mesi ho vagato tra alberghi e sistemazioni occasionali. A marzo dell’anno scorso sono uscita dall’ultimo appartamento senza avere una meta. Non sapevo dove andare. Stavo per rinunciare a combattere, a cercare soluzioni. Stavo così male che avevo rinunciato persino alla disperazione”. Poi ha trovato un attico in affitto a Milano che faceva per lei.

“Ho preso delle decisioni igieniche e irrevocabili. Ho lasciato la tv, che per me era tossica: non sapevo gestirla. Altre sono più pragmatiche, più capaci di fingere: non le giudico, è un fatto. Io sono troppo diretta. Non voglio dire che ero ‘vera’, in tv, ma non riuscivo a fingere. E la tv era già un declassamento: io nasco come modella. Modella di livello internazionale . Ora ho l’arte”, sottolinea Nina.

La Moric vive da sola: “Non l’ho voluto. E’ successo. Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo. Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo. Sono libera. Non zen, non felice, ma libera. Creo, ascolto i libri con le cuffie perché sono dislessica e leggere è una fatica. Cerco di non esagerare”.

Per lei niente più ritocchini: “Mi sono accettata. Infatti adesso non mi rifarò il seno, lo lascio così com’è. Ha visto che non ho specchi? Solo uno piccolo, in bagno, per lavarmi i denti. Prima ne avevo tanti perché io ero il mio riflesso. In tv, mandavo il mio riflesso. Ma ancora detesto la mia faccia”.

Nina in passato ha fatto le famose punturine sulla sua faccia: “La parola giusta è ‘maltrattata’. Però passo per la regina delle rifatte, ma di rifatto ho solo il seno, che ho rimesso in sesto dopo il parto. Poi ho abusato di botulino e di acido ialuronico, ma è da due anni che non mi faccio punturine. Ora il mio specchio sono le mie opere: contorte, colorate, caotiche, ma con una ricerca di equilibrio. Una speranza di equilibrio”.

“Avevo il terrore di invecchiare, che è tipica del mio ambiente di prima. E guardi che non è solo una questione di vanità - spiega ancora Nina - E’ la paura di non lavorare più. Di essere travolta dalle critiche. I vip, parola che detesto, sono persone fragili e bersagli facili. Se ti fai vedere con le rughe, ti insultano. Se le combatti, le rughe, ti insultano lo stesso. Ero schiava di quel sistema malato. Ho cercato di stare a quelle regole. Poi ho detto basta”.