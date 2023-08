Dopo la mastectomia bilaterale, Bianca Balti si mostra felice in bikini in vacanza con la figlia Matilde: foto

La 16enne che la modella ha avuto dall’ex marito Christian Lucidi è uno splendore

La 39enne insieme a lei e Mia, 8 anni, la secondogenita avuta da Matthew McRae, a St. Tropez

Bianca Balti sorride felice. Dopo la mastectomia bilaterale si fa vedere in formissima mentre è in vacanza con la figlia Matilde a St. Tropez. La modella 39enne, nata a Lodi, ha trascorso un breve periodo di completo relax nella famosa cittadina della Costa Azzurra. Con lei, la 16enne, avuta dall’ex marito Christian Lucidi, e Mia, la secondogenita di 8 anni nata dalla relazione con Matthew McRae.

Dopo la mastectomia bilaterale, Bianca Balti si mostra felice in bikini in vacanza con la figlia Matilde

Bianca l’8 dicembre scorso si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva, decisione che ha preso dopo aver saputo di essere portatrice della mutazione BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare determinati tipi di cancro, in particolare alla mammella e all’ovaio. Durante l’intervento chirurgico La Balti ha voluto farsi inserire subito delle protesi per riempire le mammelle svuotate del materiale asportato, poi ha mostrato il nuovo décolleté, con tanto di cicatrici, sul social.

A distanza di mesi la top model tanto cara a Dolce&Gabbana si gode giorni spensierati, favolosa in due pezzi. Anche Matilde è strepitosa. E' una bellezza delicata e dai colori leggermente diversi da quelli della madre, ma superba e intrigante quanto lei.

La ragazza non vive a Los Angeles con Bianca, ma a Parigi insieme al papà. Ha scelto di stare con lui quando aveva appena 6 anni. Era traumatizzata dal periodo buio di Bianca, anche a causa della droga, di cui faceva un tempo uso.

“E’ stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni. Ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi - ha raccontato la Balti ospite di Luca Casadei nel podcast One more Time a gennaio scorso - Adesso abbiamo un ottimo rapporto. E mi dice che non voleva vivere con me, perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”.