''Ilary Blasi ha richiesto addebito contro Totti sostenendo che il matrimonio è finito per colpa di Noemi Bocchi'': il Corsera racconta il nuovo round tra gli ex coniugi

La guerra dopo l’addio non sarebbe affatto finita. Il Corriere della Sera racconta il nuovo round tra gli ex coniugi più chiacchierati dell’anno. “Ilary Blasi ha richiesto addebito contro Totti sostenendo che il matrimonio è finito per colpa di Noemi Bocchi”, scrive il quotidiano che aggiunge: “La separazione sta per imboccare una via di non ritorno”.

Il giornale mette tutto nero su bianco: “Nei giorni scorsi la conduttrice tv (che in termini tecnici è la ricorrente), tramite i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito. Sostenendo che il loro matrimonio, durato quasi 17 anni, sarebbe finito per colpa di Noemi Bocchi, con cui l’ex 10 giallorosso l’avrebbe rimpiazzata”.

L’atto del legale di Ilary sarebbe stato depositato e notificato agli avvocati di Totti, che dovrebbero rispondere entro il 10 agosto. Per il Corsera lo faranno: “Antonio Conte e Laura Matteucci, che assistono il Capitano (il resistente) starebbero preparando una dettagliata contro-richiesta. Con la quale intendono rispondere per filo e per segno alle accuse”. Stando alle indiscrezioni del quotidiano è probabile che non neghino che il 46enne si sia innamorato della Bocchi. Del resto fu lo stesso Totti nella famosa intervista a dire: “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022”.

Gli avvocati dell’ex giallorosso, però, starebbero preparando una vera battaglia. “Metteranno nero su bianco anche una lista dei (presunti) flirt di Ilary. Con nomi e cognomi. Allegando i messaggini compromettenti scoperti sul cellulare della showgirl. (“Non avevo mai spiato sul suo telefonino. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”). Ovvero Alessia Solidani, fedele amica e parrucchiera di Ilary, che l’aveva pettinata anche per il giorno delle nozze all’Ara Coeli in diretta su Sky”, svela il giornale.

Il Corriere aggiunge: “Nel documento, che verrà consegnato in queste ore, si farebbe quindi esplicitamente il nome di Cristiano Iovino, il tatuato e palestrato personal trainer romano di cui tanto si è scritto la scorsa estate. E forse anche del fascinoso attore Luca Marinelli, amico di Melory Blasi, sorella di Ilary. Più altri di cui si è lungamente dibattuto su siti e giornali”.

La prima udienza per discutere il tutto sarebbe il prossimo 20 settembre. Il giudice del tribunale civile Simona Rossi, sottolinea il Corriere, “potrebbe quindi decidere di convocare le persone chiamate in causa. Tra cui molto probabilmente Noemi Bocchi. Ma forse anche il prestante Iovino. Insomma, come si riassume rudemente in questi casi: tra i due grandi ex voleranno gli stracci”.

Intanto la vicenda riguardante i Rolex di Totti e le borse di Ilary prosegue. Il collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma, presieduto dal dottor Cinque, ha respinto l’appello di Ilary Blasi contro l’ordinanza-sentenza del giudice Francesco Frettoni, che aveva deciso per “l’affidamento condiviso” degli orologi. L’appello è stato ritenuto infondato, dato che i Rolex in questione non erano regali per Ilary. La conduttrice è stata anche condannata al pagamento delle spese legali per 4 mila euro. Il Tribunale le ha ordinato di riportarli con urgenza in una cassetta di sicurezza cointestata. Confermando il compossesso, finché una nuova causa non ne stabilirà la proprietà.