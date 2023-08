La giornalista 54enne afferma: “Siamo due donne diverse e con percorsi professionali differenti”

“Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità: è semplicemente cambiata la linea editoriale”

Myrta Merlino parla del suo nuovo Pomeriggio 5. A Chi su Barbara d’Urso, che l’ha preceduta al timone del programma, di cui è stata padrona di casa per 15 anni, dice: “Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità: è semplicemente cambiata la linea editoriale”. La giornalista ammette però: “Non ho mai avuto tempo per vedere i suoi programmi”.

''Non ho mai avuto tempo per vedere i programmi di Barbara d’Urso'': Myrta Merlino parla del suo nuovo 'Pomeriggio 5'

Non teme gli inevitabili paragoni con Carmelita. La 54enne sottolinea: “Nella maniera più assoluta. Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta sincerità, spero rimanga”.

La giornalista 54enne afferma: “Siamo due donne diverse e con percorsi professionali differenti”

Quando le si domanda se la tv le piacesse, la Merlino svela: “Non vorrei sembrarle snob, ma facendo un programma quotidiano, focalizzato sull’estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto, non ho mai avuto molto tempo per seguirla. Posso però dirle che sono sempre stata incuriosita dal mondo Mediaset. Ho sempre apprezzato la presenza di tante donne forti e tutte con un’identità ben precisa, sia davanti che dietro le telecamere”.

Sul ‘suo’ Pomeriggio 5 Myrta dice: “Da tempo riflettevo sulla possibilità di passare a un appuntamento settimanale, invece passo da uno quotidiano a un altro. Sono felice, curiosa. Arriverò in punta di piedi e con grande umiltà in una rete consolidata e con un pubblico che viene da lontano. Racconterò un’Italia vera, senza infingimenti e stravolgimenti, così come mi è stato chiesto dall’editore. Non voglio renderla né patinata né tantomeno spaventosa. Parleremo di attualità, cronaca, evitando categoricamente la caccia al mostro. Cercherò di dare gli strumenti al pubblico da casa per comprendere quello che succede intorno a noi, con una narrazione asciutta e più chiara possibile”.

La 66enne è stata per 15 anni alla guida della trasmissione Mediaset

La Merlino non ha paura dello share: “Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare”.