''Ditemi cosa ne pensate'': Aurora Ramazzotti super emozionata per aver intervistato Robbie Williams a Roma, chiede parere ai follower

Ha fatto tutta da sola, così parrebbe, senza essere ‘inviata’ da qualcuno, chiedendo semplicemente il ‘pass’ alla produzione della pellicola. Aurora Ramazzotti è super emozionata per aver intervistato Robbie Williams a Roma. Su Instagram pubblica tutto e chiede parere ai follower: “Cosa ne pensate?”.

Inglese fluente e tanta sicurezza, ostentata, perché in realtà Aury confessa che la grande agitazione c’era. “Sono stata a Roma per l’anteprima del biopic ‘Better Man’ sulla vita di Robbie Williams diretto da Michael Gracey ed è stato bellissimo intervistarli. Il film racconta gli alti e bassi della carriera di Robbie in una maniera autentica. E’ sincero, spettacolare, profondo e irriverente. Esattamente come lui.Uscirà il 1 gennaio in tutte le sale, non potete perdervelo”, scrive nel post condiviso, taggando Lucky Red, che ha prodotto il film.

“Brava bimba!!!”, le sottolinea immediatamente la famosa mamma, Michelle Hunziker, sempre più fiera della sua primogenita che ‘da grande’ desidererebbe essere una conduttrice proprio come lei. La Ramazzotti, del resto anche in passato, si è cimentata spesso sia in radio che in tv con il ruolo, a X Factor Daily, ad esempio. E già allora dichiarava: “Sogno un talk show”.

La ragazza è molto contenta del lavoro fatto. Ma le piacerebbe che chi la ‘segue’ si esprimesse. Nelle Stories chiede il parere dei fan: “Ditemi cosa ne pensate, ero super emozionata, ma loro sono stati fantastici! Disponibili, gentili, simpatici, affiatati. Alla fine dell’intervista abbiamo fatto anche due chiacchiere ‘off topic’. Più tardi vi condivido anche quel pezzettino!”, dice.