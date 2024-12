La figlia 40enne di Claudio Amendola in tv, ma non come attrice! Alessia vuole diventare chef e partecipa al talent show: guarda

Finora è stata doppiatrice, ma sogna da sempre i fornelli: per lei grembiule grigio però

Alessia Amendola, figlia 40enne di Claudio Amendola, arriva inaspettatamente in tv, ma non come attrice. La donna, che l’attore 61enne ha avuto da Marina Grande, con cui è stato sposato dal 1983 al 1997 e che lo ha reso genitore anche di Giulia, 35 anni (il 61enne è padre anche di Rocco, 25 anni, avuto da Francesca Neri), si presenta a Masterchef. Il suo sogno, da sempre, infatti, è quello di diventare chef, per questa ragione ha scelto di provarci al talent show di Sky.

Alessia non nasconde nulla a Locatelli, Canavacciuolo e Barbieri, i tre giudici. "Sono doppiatrice, è una cosa di famiglia, visto che mio nonno e mia nonna erano doppiatori. Mio nonno era Ferruccio Amendola”, racconta. Il piatto che prepara sono le tagliatelle al limone. Mentre Bruno e Antonino le dicono di sì, Giorgio le regala un secco no. Con due preferenze su tre, ottiene così solo il grembiule grigio. Deve cimentarsi in un ulteriore sfida. Lei però afferma convinta: "Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef”. Il padre a Roma con la sua Osteria Frezza ha ottenuto un grande successo, tra l’altro.

Finora è stata doppiatrice, ma sogna da sempre i fornelli: per lei grembiule grigio però. Allo scontro finale la donna non ce la fa a conquistare il posto nella classe di Masterchef 14

Si arriva così al ‘blind test’, Alessia, però, non brilla e così non riesce a entrare nella classe di Masterchef 14, passa l’altra concorrente, che lei sportivamente abbraccia con grande calore. Ma non si perde d’animo: come precisato vede i fornelli nel suo futuro.