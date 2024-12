''Mi mancano i tuoi abbracci papà'': Cecilia Rodriguez soffre per l'ospedalizzazione del padre Gustavo, ancora ricoverato

La modella, nonostante l’ansia per il genitore, ha dovuto riprendere i suoi impegni

Cerca di andare avanti, ma sul social, nelle Stories, esprime l’angoscia e ringrazia la mamma

Ha dovuto riprendere i suoi impegni professionali: ci sono i contratti e gli appuntamenti prefissati da onorare. Lo stesso vale per la sorella maggiore Belen. La vita non può fermarsi, ma per lei e il resto della famiglia l’angoscia rimane. Cecilia Rodriguez soffre per l’ospedalizzazione del padre Gustavo, ancora ricoverato al reparto ustionati del Niguarda di Milano. Nelle Stories la 34enne manda un messaggio al 65enne, poi anche alla mamma, Veronica Cozzani.

Tutto è accaduto giovedì 5 dicembre. In un capannone di Gallarate, in provincia di Varese, Gustavo è stato vittima di un incendio: avrebbe riportato ustioni sul 10 per cento del corpo e intossicazione da fumo. I medici hanno fatto sapere: “Il paziente non è in pericolo di vita, dal momento che le fiamme non hanno danneggiato organi vitali”.

Chechu pubblica una foto in cui è con lui e balla il giorno delle sue nozze, il 30 giugno scorso in Toscana, e scrive: “Mi mancano i tuoi abbracci papà”. Poi alla madre, donna forte e concreta, dice: “Mamma che moglie incredibile sei! Da grande voglio assomigliarti. Grazie per averci insegnato tante cose belle”. Lei, che ogni istante è accanto al marito, l'uomo che ama, è la sua roccia.