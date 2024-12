Il 35enne a Sarà Sanremo ha annunciato il suo brano, Battito, che parla di depressione

La 50enne non perdona e scrive: “Piagnino per prendersi la scena”

Fedez a Sarà Sanremo torna in diretta sulla Rai, presenta il suo brano, quello che canterà all’Ariston. Si intitola Battito. Il rapper appare sofferente e non a suo agio, confuso e disorientato. Spiega la sua canzone e dice: “E' la dicotomia tra quella che può essere canzone d’amore dedicata a una donna ma quella donna è impersonificata nella depressione”. I fan che lo guardano in tv si preoccupano delle sue condizioni di salute, la mamma del 35enne tranquillizza tutti. La Lucarelli, però, non perdona e lo attacca nelle sue Stories. “Si è rimesso in modalità vittima”, scrive.

Fedez torna in diretta sulla Rai, ma appare confuso e disorientato, Lucarelli attacca: ''Si è rimesso in modalità vittima''

Per molti Federico non sta bene. Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, mamma e sua manager, al telefono con l'Adnkronos, cerca di smorzare tutto. "Niente di grave, più di questo non voglio dire”, afferma. Il clamore su di lui, però, non si placa. Vengono pubblicati anche alcuni filmati dietro le quinte in cui esce accompagnato, quasi aiutato, da due bodyguard.

Il 35enne a Sarà Sanremo ha annunciato il suo brano, Battito, che parla di depressione

Il 35enne ha lo sguardo assente: i fan si preoccupano

Selvaggia non crede a Fedez. "Dopo tutto quello che è successo - sottolinea la 50enne - quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui o quando non se ne parla come dice lui. O quando si parla di più di un suo competitor che di lui”. Fa un chiaro riferimento alla polemica di Tony Effe escluso dal concertone di Capodanno a Roma. Il trapper ha appena annunciato che ne farà uno solo suo al Palaeur.

Selvaggia crede sia tutto un teatrino

La Lucarelli prosegue: "Nel podcast, nell'insultare i giornalisti, nel fare feste per due giorni consecutivi sembra spavaldo e in forma. Per il pubblico di Rai 1 si è già rimesso in modalità piagnino per prendersi la scena”. Per lei questo sarebbe un vero e proprio teatrino.

La 50enne dice la sua nelle Stories

"Questa è la strada per rendere questo Festival piagninocentrico come già accaduto. E per togliere luce agli altri cantanti che invece sono lì per la musica, senza strategie per attirare l'attenzione su di sé - conclude Selvaggia - Per il resto, se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura".