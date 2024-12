Il pancione della fidanzata di Fabrizio Corona è enorme a 6 giorni dalla data prevista per il parto: foto 

Al ristorante con il compagno 50enne lei lo mostra ‘nudo’

Sara Barbieri al ristorante, seduta al tavolo di fronte al compagno 50enne, lo scopre amorevole e lo mostra tranquillamente, orgogliosa delle sue forme da mamma. Il pancione della fidanzata di Fabrizio Corona è enorme a 6 giorni dalla data prevista per il parto, il 25 dicembre, Natale. La 24enne non vede l’ora di tenere tra le sue braccia Thiago. Il piccolino avrà un fratellone maggiore, altrettanto impaziente di conoscerlo, Carlos Maria, il primogenito dell’imprenditore, 22 anni, nato dall’amore con l’ex moglie Nina Moric.

La modella è in ottima forma, Fabrizio la coccola. L’ex re dei paparazzi 50enne è entusiasta della paternità bis. Non ha affatto paura della differenza d’età con la 24enne, ormai stabilmente nella sua vita da due anni.

I nove mesi di gravidanza hanno donato alla ragazza, che in passato ha sfilato e posato per grandi brand e tornerà a farlo, tanta consapevolezza e maturità. Si è iscritta a un corso di laurea in Psicologia, il suo piano b, oltre alla moda e, ovviamente, essere genitore del piccolo.

Intervistata da VanityTeen la Barbieri recentemente ha detto a proposito del corso di studi scelto: “E’, qualcosa che ho sempre sognato. La gravidanza mi ha dato la spinta di cui avevo bisogno per fare il passo successivo. Mi piacerebbe lavorare nel campo della psicologia, un campo che mi ha sempre affascinato. Studiandolo, mi rendo conto di quanto mi stimoli e mi dia soddisfazione. Forse un giorno mi concentrerò professionalmente su questo ambito”. Il suo hobby è dipingere.

“Credo che la gravidanza mi abbia aiutato molto a maturare in questi nove mesi. Mi rendo conto di quanto sia incredibile portare una vita dentro di me, e ho fatto tutto il possibile per creare un senso di calma per mio figlio, qualcosa che prima non avevo. Quindi, sicuramente, sviluppare questo autocontrollo, che prima non possedevo, è un aspetto della mia personalità che è cresciuto durante questo periodo”, ha pure aggiunto. La serenità che prova, nonostante il vulcanico e incontenibile Corona, gliela si legge sul volto. E’ solo impaziente di vedere il bebè.