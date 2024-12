La conduttrice non vuole sentire parlare di due pesi e due misure riguardo ai due

Milly Carlucci racconta il suo Ballando con le Stelle in questa edizione da record a Vanity Fair. Al settimanale sottolinea: “Mariotto è diverso da Madonia, è una persona di famiglia”. La conduttrice spiega perché il giudice è rimasto seduto al suo posto, nonostante abbia abbandonalo lo show improvvisamente durante una puntata, e invece il ballerino no, allontanato dal programma.

''Mariotto diverso da Madonia, è una persona di famiglia'': Milly Carlucci spiega perché il giudice è rimasto a 'Ballando' e il ballerino no

La 70enne quando le si domanda il momento più difficile vissuto in diretta non ha dubbi: “E’ inutile nascondersi dietro a un dito: il momento in cui sono rimasta senza Mariotto in studio è stato di difficoltà per me. Oltre a non capire cos'era successo, mi sono preoccupata per lui perché non è certo una persona capace di fare cose simili. A differenza di altre questione che siamo riusciti a gestire dietro le quinte, lì mi sono trovata scoperta. Non c'era, però, molto da fare. A parte accettare la cosa e andare avanti”.

Non vuole sentire parlare di due pesi e due misure per quel che riguarda Mariotto e Madonia: “Sono due situazioni completamente diverse. La situazione di Angelo nasce da una vicenda interna che ha a che fare con il nostro modo di relazionarci ai concorrenti: quello che chiediamo a un maestro è di prendersi in carico l'allievo in tutti i momenti possibili per creare insieme un team. Se questa missione viene messa in discussione, noi dobbiamo intervenire, perché viene meno uno dei principi del programma e diventa un brutto precedente per quelli che stanno intorno. Il maestro di Ballando non è un computer, ma un coach che plasma una persona, che la supporta mentalmente e che la fa sentire protetta, soprattutto nel dietro le quinte. Purtroppo non siamo riusciti a risolvere il problema nel corso delle settimane”.

Col danzatore si sono lasciati senza polemiche, il contratto, tra l’altro, continua a essere “in essere”. La Carlucci prosegue parlando di Guillermo, chiarisce perché con lui è tutto diverso: “Perché lui, che sta attraversando un brutto momento di cui non mi sento di parlare, è una persona di famiglia a cui non puoi non tendere la mano nel momento in cui ha un problema. Gli amici si vedono soprattutto in circostanze come queste”.