Bianca Balti anche durante la chemio continua a essere la musa di Dolce & Gabbana: campagna make up senza capelli, guarda

A Le Iene l’aveva detto: “Ho la faccia molto espressiva, sto bene con solo la faccia”

Quando a lasciato il cranio nudo, rasato da un barbiere a Los Angeles, si è fatta vedere da tutti, condividendo il video, per regalare il suo messaggio di positività anche in un momento difficile e complicato come questo. Bianca Balti non smette un istante di ripetere, durante la sua battaglia contro il tumore alle ovaie al terzo stadio, rimosso a settembre, che “la vita è bella”. La top model sorride. Anche durante la chemio continua a essere la musa di Dolce & Gabbana, il marchio che da sempre l’ha scelta come sua testimonial. Arriva la sua campagna make up senza capelli.

Bianca Balti anche durante la chemio continua a essere la musa di Dolce & Gabbana: campagna make up senza capelli

A Le Iene, nel lungo servizio dedicato a lei, Bianca lo aveva detto. Pur avendo speso oltre 10mila dollari per la parrucca su misura, non le piace indossarla, “Coi capelli rasati mi sento sempre figa, con la parrucca mi sento scema. Non bisogna identificarsi con la malattia. Io penso di essere più felice che mai, oggi più di ieri, domani più di oggi. Secondo me ho la faccia molto espressiva, quindi sto bene con solo la faccia senza capelli”, aveva confessato a Niccolò De Devitiis.

Pure gli stilisti Domenico e Stefano, legati alla Balti da un filo indissolubile di stima e amicizia, la pensano come lei. Bianca posa prima struccata e poi col make-up perfetto dai toni chiari e che mette in evidenza le labbra col rossetto rosso fuoco, bella e altera, chic, elegante più che mai, anche da calva. Sul social, nelle Stories, posta tutto e arrivano una pioggia di ‘like’.