''Stare zitto per tanti mesi è stata una rottura'': Giuliano Sangiorgi dei Negramaro annuncia che la compagna è incinta, i dettagli

Posano insieme, lei sfoggia il suo pancione sulla cover di Vanity Fair. Giuliano Sangiorgi dei Negramaro annuncia con enorme gioia che la compagna è incinta. Ilaria Macchia, 43 anni, è al sesto mese di gravidanza: ad aprile prossimo avrà un maschietto. L’artista 45enne e la sceneggiatrice e scrittrice sono già genitori di Stella, 6 anni. “Stare zitto per tanti mesi è stata una rottura”, ammette lui.

“Stare zitto per tanti mesi è stata una rottura, per me che sono un chiacchierone se non condivido una gioia con gli altri è dura - svela il cantautore - Non volevamo dirlo prima perché c'erano i progetti dei Negramaro e quelli di Ilaria come sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani. E’ una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario”.

Ilaria e Giuliano hanno deciso di avere un altro figlio e ora arriverà. “Volevamo anche dare un fratello a Stella. Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa”, chiarisce la Macchia.

“Io che ho due fratelli con cui ho condiviso la camera e la vita per 23 anni e con cui ancora oggi divido tutto, non mi ero mai posto il problema, perché per me la solitudine non esiste, non è mai esistita. Mi sono sentito solo solo quando ero andato a New York per un periodo e avevamo messo in pausa i Negramaro: è stato bruttissimo, non avevo gioia. Ma è stata appunto un'eccezione. Per me la vita è sempre stata condivisione. Ilaria invece ha sofferto sempre la mancanza di un fratello. E poi non pensavo che avrei avuto altri figli dopo Stella, mi pareva impossibile provare lo stesso amore per un altro bambino”, fa sapere Sangiorgi.

Entrambi l’hanno detto a Stella: “Lei ci ha pensato un attimo e ci ha risposto che era contenta perché così potrà avere un letto a castello". Ilaria ci ha messo un po’ a rimanere incinta, Giuliano confida: “Ci abbiamo provato per un po' ma non arrivava. Aalla fine è successo quando ci siamo liberati dal pensiero. Me lo aveva detto una signora in treno: ‘provarci troppo’ non va bene. Un figlio arriva quando si è più in pace, più leggeri”.

Sul fatto che il bebè sarà maschio lei rivela: “Io sono contenta perché mi sembra davvero di mettermi in una condizione non ancora mai vissuta, e questo devo dire che mi esalta”. Lui dice: “Ho la sensazione che sarà molto più fisico. Poi per il resto chissà. Certe cose le ho passate a Stella senza che neanche gliele dicessi, come l'amore per la musica”.

Unico riserbo della coppia è sul nome, Giuliano fa sapere: “Questo non lo diciamo, ma di sicuro il nome avrà un legame con la mia famiglia, così come Stella è il nome della bisnonna di Ilaria. Non si chiamerà però come mio padre (scomparso nel 2013, ndr): anche se sono del Sud e sarebbe normale dargli il nome di papà, di Gianfranco Sangiorgi ce ne sarà sempre solo uno”.