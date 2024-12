“Insegniamo ai ragazzi a coltivare i propri sogni, perché solo con il lavoro e la passione si raggiungono obiettivi”

“Ci piace che loro sappiano attribuire valore alle cose, senza dare nulla per scontato”, sottolineano mamma e papà

Sposati dal 1999, legati dal 1997, Benedetta Parodi e Fabio Caressa posano con i loro tre figli sulla copertina di Gente. Sorridono entusiasti dei ragazzi, anche Matilde, 22 anni, Eleonora, 20, e Diego, 15, sognano un futuro nello showbiz come mamma e papà.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa posano con i loro tre figli in copertina: anche Matilde, Eleonora e Diego sognano un futuro nello showbiz

Sono innamorati e affini nelle loro diversità. La 52enne, scrittrice e guru dei cooking show, e il giornalista sportivo 57enne negli anni si sono migliorati a vicenda, lo sottolineano. Da genitori hanno avuto un’unica missione: “Cercare di essere una guida e un buon esempio: di impegno, di onestà, di rispetto verso se stessi e gli altri. Insegniamo ai ragazzi a coltivare i propri sogni, perché solo con il lavoro e la passione si raggiungono obiettivi. Ci piace che loro sappiano attribuire valore alle cose, senza dare nulla per scontato”.

Fabio è ‘fumantino’. Benedetta invece si definisce “una santa”. E spiega: “Nella realtà è che tra i due sono la più morbida, assecondo di più, ma siamo molto orgogliosi dei ragazzi. Credo siamo riusciti a trasmettere i valori con i quali ci hanno cresciuto i nostri genitori e poi notiamo che tutti e tre amano confrontarsi con noi e parlare di tutto, senza tabù. Ci divertiamo davvero a stare insieme: a casa, in vacanza e anche in cucina”.

La 52enne e il 57enne sono sposati dal 1999

La primogenita li guarda con amore. Lei sogna da cantante e studia Lettere all’università. “Il bello della nostra famiglia è che si può parlare di tutto: i miei offrono l’orecchio di un amico con l’esperienza e la saggezza di un adulto. Mamma è buona, si prende cura di tutto. Io e papà abbiamo due caratteri simili, siamo fumantini, per questo a volte sono scintille tra noi, ma è una roccia sulla quale so di poter sempre contare”. Diego, il piccolo di casa, liceale rivela: “Con Eleonora sono super affine, mi confido molto, con Matilde mi scontro di più, ma siamo tutti e tre uniti a doppio filo”. Dal 2021 è diventato un vero calciofilo: “In me sta maturando la vaga idea di fare il telecronista come lui. Sarebbe bello viaggiare insieme, raccontando le imprese dei campioni”.

Eleonora frequenta la facoltà di Scienze delle Comunicazioni. Al momento è protagonista con la maggiore del podcast Rendez-vous da me: “E’ un modo per aprire la nostra stanza e far entrare chiunque voglia affrontare con noi svariati temi. Sono confidenze tra sorelle, ma anche un po’ tra amiche, che con ironia e leggerezza parlano delle tematiche e delle problematiche comuni alla Generazione Z: l’università, gli amori, le delusioni del cuore, le fragilità, le aspettative, la famiglia”.