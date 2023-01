Aurora Ramazzotti mostra il pancione di quasi 7 mesi a nudo anche in montagna: foto

La 26enne ha trascorso il lungo weekend dell’Epifania a Bormio

Felice in baita accanto al fidanzato Goffredo Cerza e il suo gatto, Saba Miao

Aurora Ramazzotti mette a nudo nuovamente le sue forme da mamma davanti allo specchio e mostra il suo pancione di quasi 7 mesi anche in montagna, a Bormio. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trascorso il lungo weekend dell’Epifania ad alta quota in baita accanto al fidanzato e futuro papà Goffredo Cerza e al suo adorabile gatto, Saba Miamo, un persiano tabby entrato a far parte della sua famiglia nel 2017.

Aurora si mette in posa: indossa un reggiseno in microfibra comodo nero e sotto jeans con fascia elastica, rigorosamente premaman. E’ scalza, con solo calzini bianchi ai piedi. Si fa uno scatto prima di finire di vestirsi per uscire all’aria aperta. Fuori, ad attenderla, c’è Goffredo.

Saba Miao se ne sta con i suoi amici umani: Aury e il fidanzato si prendono molta cura del quattro zampe. “Gattari in montagna”, ironizza l’influencer e conduttrice 26enne parlando di lei e Cerza, che presto, tra fine marzo e inizio aprile, avranno il loro bambino: un maschietto.

Sono innamorati e in totale armonia ad alta quota, dove sono andati con gli amici più intimi, tra i quali Tommaso Zorzi. E anche in montagna Aury non rinuncia a tenersi in forma allenandosi, senza esagerare, e concedendosi lunghe passeggiate tra i boschi.