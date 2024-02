Aurora Ramazzotti vola a Parigi per sole 24 ore: super in tiro alla Fashion Week, guarda

All’evento della Settimana della Moda abitino metallizzato per la 27enne e occhiali da sole

Aurora Ramazzotti lascia il figlio Cesare a casa con papà Goffredo Cerza per un impegno mondano: vola a Parigi per sole 24 ore. Nelle sue IG Stories la 27enne si fa vedere super in tiro alla Fashion Week. All’evento della Settimana della Moda indossa un abitino metallizzato e occhiali da sole.

Dopo essere stata tra i protagonisti alla sfilata Diesel alla Milano Fashion Week, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti anche a Parigi si prende i riflettori. Una toccata e fuga dal sapore glamour per l’influencer e conduttrice. Invitata alla presentazione di un nuovo prodotto del famoso brand Dayson, Aurora non solo prova l’accessorio sui suoi capelli, si lascia pure ammirare col look finale.

La Ramazzotti opta per un outfit decisamente rock e grintoso: sceglie un minidress argento metallizzato con spalline sottili e scollo quadrato. L’abito, griffato Diesel, è leggermente drappeggiato, con orlo arricciato, sul fianco e ha l’iconica fibia Oval D smaltata opaca. E’ il modello Blas, costa 250 euro.

Poco dopo essere stata mondana, Aury riparte per Milano

Aurora completa la sua mise con occhiali scuri Tom Ford, collant scuri e décolleté slingback, anche queste firmate dal marchio del vestito, con grande logo D metallico sul davanti: 495 euro il prezzo. I capelli sono liscissimi, portato con la riga in mezzo. Quel qualche ora si sente quasi una ‘vamp’, senza prendersi, come sempre, troppo sul serio e ironizzando come al solito coi suoi follower.