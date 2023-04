La 26enne su TikTok rivela il motivo per cui ha deciso di far nascere Cesare alla Clinica Sant’Anna

L’influencer e conduttrice è entrata nella struttura alla 38esima settimana

Aurora Ramazzotti in un video pubblicato su TikTok in cui ha voluto mostrare l’evoluzione della sua pancia dall’inizio dell’ottavo mese rivela perché ha deciso di partorire in Svizzera. Il figlio Cesare è nato il 30 marzo nel Canton Ticino, alla Clinica Sant’Anna. La 26enne confessa: “Ho deciso di partorire in Svizzera perché c'è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì”.

''Ecco perché ho deciso di partorire in Svizzera'': Aurora Ramazzotti spiega perché suo figlio è nato nel Canton Ticino

Aurora all’inizio della clip spiega: “Ho deciso di registrare l’evoluzione della mia pancia dall’inizio dell’ottavo mese, più o meno”. Si fa vedere a 31 settimane di gravidanza e sottolinea: “Ancora molta energia”. Poi aggiunge, sempre mostrando il suo ventre: “32 settimane, secondo me qui ha fatto un balzo notevole…”.

“A 34 settimane, perché a 33 mi sono scordata, mi ero già trasferita in Svizzera”, svela Aury. L’influencer continua mostrandosi alla 35esima settimana. “Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì”, confessa.

L’influencer e conduttrice è entrata nella struttura alla 38esima settimana

A 36 settimane la Ramazzotti non ha trovato molte differenze nel pancione. Alla 37essima, invece sottolinea: “Al limite della sopportazione umana". “A 38 ingresso in clinica convinta di partorire il giorno stesso e invece ho partorito quattro giorni dopo. Magari un giorno vi racconterò tutto quanto…”.

La 26enne su TikTok rivela il motivo per cui ha deciso di far nascere Cesare alla Clinica Sant’Anna

Aurora infine si fa vedere col figlioletto appena nato: “Questa sono io col mio baby”, esclama felice. Vuole prendersi del tempo per stare col bimbo insieme al compagno, Goffredo Cerza.

Sul social Aury annuncia un piccolo stop dai social

Nelle sue IG Stories annuncia un piccolo stop dai social e, pubblicando una foto in cui si vede la manina di Cesare, scrive: “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo”.