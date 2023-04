Melissa Satta e Matteo Berrettini innamorati a Miami: la 37enne pubblica il primo selfie col fidanzato, guarda

La showgirl 37enne e il tennista 26enne sono sempre più felici insieme

I due, dopo i giorni insieme in Florida, tornano in Italia per riprendere la routine quotidiana

Melissa Satta e Matteo Berrettini a Miami si fanno vedere più innamorati che mai. La showgirl 37enne pubblica sul suo profilo Instagram il primo selfie col fidanzato. L’ex velina abbraccia il tennista 26enne e lo bacia sul collo: sono felicissimi insieme.

I due, dopo i giorni trascorsi in Florida, dove Melissa è volata per raggiungere lo sportivo, impegnato con l’Atp di Miami, ora tornano a casa. Matteo ha potuto trascorrere un po’ di tempo libero con la ragazza che pare avergli proprio rubato il cuore. Sconfitto al primo turno dall’americano McDonald, si è dedicato all’allenamento, allo jogging e all’amore.

Berrettini ai microfoni di Sky Sport, dopo essere stato battuto, ha voluto rincuorare i tifosi. “Adesso sto bene, ho avuto dei momenti difficili in questa stagione che fanno parte del processo della vita che ho scelto. So benissimo che ci sono momenti di up e momenti di down ma sto lavorando bene con il mio team e mi fido di loro”, ha detto. Ha poi ammesso: “Stiamo facendo un lavoro per stare bene mentalmente e fisicamente. Il livello c’è e in qualsiasi lavoro ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene ma sto lottando e facendo il possibile per tornare al top”.

Melissa gli rimane accanto e lo sostiene: è la sua prima tifosa. Matteo, ne è convinta, tornerà a essere vittorioso in campo. Mostra ai fan la loro gioia, ma c’è qualcuno che storce il naso e critica. "C'era una volta un tennista", scrive un follower. "E anche questo ce lo siamo giocati”, sottolinea un altro. "Bella coppia, ma lo hai sfinito”, le fa sapere un utente. C'è anche, però, chi difende la coppia: "Siete bellissimi, non date peso a cattiverie di gente frustrata". Anche Juliana Moreira si schiera con loro: "Melissa e Matteo siete meravigliosi, punto e basta. Vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che augurate e dite solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello che ha dentro, quindi fatevi un esame di coscienza e curatevi perché il vostro veleno sarà tossico solo per voi stessi. Peace and love”.