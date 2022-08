Aurora Ramazzotti pubblica foto in topless alle Eolie

La giovane conduttrice si mostra quasi come mamma l’ha fatta sugli scogli

La 25enne è in vacanza nell’arcipelago siciliano insieme al fidanzato e ad alcuni amici

Aurora Ramazzotti ha deciso di “liberare i capezzoli”, parole sue, durante una vacanza al mare in Sicilia. La 25enne, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, si è prestata a una serie di scatti in topless alle Eolie, dove si trova insieme al fidanzato Goffredo Cerza e ad alcuni amici, tra cui Sara Daniele, figlia di Pino. Aury ha poi pubblicato gli scatti, realizzati dal volto tv ed ex gieffino Jonathan Kashanian, sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Aurora Ramazzotti, 25 anni, in topless alle Eolie

Solo qualche giorno fa un settimanale di cronaca rosa ha scritto che Aurora sarebbe stata avvistata insieme a mamma Michelle Hunziker mentre comprava un test di gravidanza in una farmacia in Sardegna. Non è chiaro se il test fosse per lei o per il genitore, che ha da alcuni mesi intrapreso una relazione con il medico Giovanni Angiolini.

Un altro scatto di Aurora in Sicilia senza il pezzo di sopra del costume

Aurora ha già quattro fratelli: Raffaela Maria, 11 anni, Gabrio Tullio, 7, avuti dal padre Eros con la seconda ex moglie Marica Pellegrinelli, e Sole, 8, e Celeste, 7, avute dalla Hunziker con il secondo marito, anche questo ex, Tomaso Trussardi.