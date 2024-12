Aurora Ramazzotti si sposa! Proposta di nozze dal suo Goffredo all’estero e lacrime: foto

La 27enne, che con Cerza ha già avuto un bambino, si è molto emozionata

Ha voluto condividere le immagini della fatidica domanda e dell’anello sul social

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno.

La coppia, che convive da anni a Milano, ha già un bambino piccolo, Cesare, venuto al mondo nel 2023.

Ora inizieranno anche i preparativi per i fiori d’arancio dopo che durante un weekend all’estero il 28enne ha deciso di porre la fatidica domanda alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, 27 anni, riceve la proposta di nozze con anello da parte del padre di suo figlio, Goffredo Cerza, 28

Nella mattinata di domenica 1 dicembre, è stata la stessa Aury a pubblicare su Instagram alcuni scatti che mostrano Goffo, come lo chiamano gli amici, in ginocchio, davanti a lei con in mano l’anello.

Si copre la bocca con una mano: l’emozione è troppa. Sono certamente scese lacrime di gioia.

Aurora mostra l'anello appena ricevuto

Location della proposta di matrimonio è stato Hyde Park a Londra, dove i due si erano conosciuti ormai sei anni fa grazie all’amica comune Sara Daniele, quando prima della disastrosa Brexit molti giovani italiani andavano a studiare in Inghilterra.

“2024-2018. I said YES in the place where we fell in love. Ti amo per sempre”, ha scritto Aurora vicino agli scatti.

Aurora emozionata con il piccolo Cesare in braccio

Subito tanti i commenti sotto al post, tra cui anche quello della mamma di Goffredo, Francesca Malato.

La donna ha scritto: “La verità è che in questo mondo dove nulla è duraturo e reale voi siete l’eccezione. Voi siete innamorati e sinceri belli ed onesti”.

La coppia di promessi sposi si bacia

“Per questo dopo 2 giorni di lacrime e commozione io e tuo papà vi auguriamo semplicemente di continuare ad essere sempre così … 2 ragazzi speciali che si amano e sono riusciti così giovani a creare una famiglia meravigliosa. Auguri a tutti e 2 di una felicità completa”, ha poi aggiunto.