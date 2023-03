Aurora Ramazzotti vicinissima al parto: pancione ormai enorme e cameretta pronta, le foto

Manca poco alla nascita del primo figlio della 26enne: tutti aspettano il bebè

Anche nonna Michelle Hunziker non sta più nella pelle per l’arrivo del nipotino

Aurora Ramazzotti ha ormai un pancione enorme: l’influencer e conduttrice è vicinissima al parto, previsto tra la fine di marzo e i primi di aprile. Al nono mese di gestazione di quella che sembra una gravidanza ‘infinita’, la 26enne, come tutte le mamme, ha già preparato tutto per accogliere il suo primo figlio, un maschietto. Anche la cameretta del piccolo è pronta, lei la svela sul social.

Aurora Ramazzotti vicinissima al parto: pancione ormai enorme e cameretta pronta

Nonna Michelle Hunziker non sta nella pelle per l’arrivo del nipotino. Su Instagram pubblica una foto della sua primogenita immortalata si profilo sul terrazzo con il ventre prominente in tutto il suo splendore e scrive : “Baby ‘s loading… Indescrivibile emozione…”. La conduttrice ha vissuto la dolce attesa di Aury come se fosse la propria e non ne ha mai fatto mistero, anzi: lo ha sottolineato in ogni intervista, anche in tv.

Tutti attendono il bebè, di cui non è ancora mai stato svelato il nome. I rumor raccontano che potrebbe chiamarsi Niccolò, ma non c’è stata alcuna conferma. Aurora, che più volte ha scherzato sulla sua condizione di donna incinta, rispondendo anche agli attacchi dei soliti hater con tanta ironia, nelle sue storie mostra la stanza dove dormirà il piccolo.

La 26enne sul social mostra la stanza dove dormirà il suo primo figlio

Nella parte di cameretta che la Ramazzotti rivela si vedono tanti peluche, una foto di Aurora e Goffredo Cerza che si abbracciano e si baciano, il fasciatoio, uno specchio, una cassettiera. I colori scelti sono neutri, tutti sul chiaro. La ragazza aggiunge un cuore rosso: è emozionata, il momento che vive è unico e speciale.

Nei giorni scorsi, rispondendo alle domande dei follower, ha chiarito di non essere spaventata dal parto. “Ho sempre avuto un problema con le deadline - ha spiegato Aurora - Quando andavo a scuola mi riducevo sempre all'ultimo perché non provavo alcuna ansia al pensiero che una data si avvicinasse velocemente. Faccio difficoltà a visualizzare le cose prima che accadano. Questo per dirti che forse posso avere paura dell'idea di dover partorire ma non riesco ancora a realizzarlo veramente". Poi un’ennesima replica a chi l’accusa di esibizionismo: "Prima vi davo fastidio io sola, poi la mia gravidanza. Quando nascerà invece vi darà fastidio qualcos'altro. Forse il problema siete voi".